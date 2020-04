Darum warten die Ärzte auf den Antikörpertest

Gifhorn

Testen, testen, testen: Bundesweit diskutiert die Fachwelt darüber, mit verstärkten Rachenabstrichen noch mehr Erkrankte rechtzeitig zu erkennen und zu isolieren und somit die Corona-Pandemie einzudämmen. Der Landkreis Gifhorn sieht dem in der alltäglichen Praxis Grenzen gesetzt, und Mediziner setzen lieber auf Antikörpertests.

Einmal mit dem Wattestäbchen tief in den Rachen hinein: Mit so einem Abstrich stellt das Labor fest, ob der Proband zu diesem Zeitpunkt Corona-Viren im Atemweg hat. Bislang wird das nur bei begründeten Verdachtsfällen vorgenommen. Unter anderem, weil der personelle Aufwand hoch und die Testflüssigkeit knapp ist.

Kapazitätsgrenzen beachten

Darauf weist auch Landrat Dr. Andreas Ebel hin. „Eine deutliche Steigerung der Akut-Tests würde voraussetzen, dass die gesamte Infrastruktur für die Tests massiv ausgebaut werden müsste. Das betrifft neben dem erforderlichen Personal und Material für die Probenahme auch die entsprechende Erweiterung der Laborkapazitäten.“ Ebel würde seine Leute und Kapazitäten lieber für den Fall einer Verschärfung der Situation bereit halten.

Viel Aufwand für Momentaufnahme

Und so ein verstärkter Aufwand für Momentaufnahmen, ob der Patient zum Zeitpunkt des Abstrichs positiv ist? „Ich erfasse mit diesem Test nicht diejenigen, die die Erkrankung schon gehabt haben“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Auch sein Müdener Kollege Dr. Carsten Gieseking vom Hausärzteverband sieht aus medizinischer Sicht nur wenig Mehrwert, würden sie mehr Abstriche nehmen. Beim Pflege- oder medizinischen Personal würde das vielleicht noch Sinn machen. Beide setzen eher auf ein anderes Verfahren: den Antikörpertest.

Wer hat Krankheit längst hinter sich?

„Den könnte man im großen Stil machen“, sagt Ehlers: Bedeutet: Hausärzte nehmen bei ihren Patienten Blutproben, die im Labor darauf gecheckt würden, ob der Körper des jeweiligen Probanden Antikörper gegen das Corona-Virus gebildet hat. Wenn ja, stünde fest, dass derjenige die Krankheit schon hinter sich hat – und damit immun ist und weder sich noch andere anstecken könnte.

Auch ohne Schutzanzug sicher arbeiten

„Das ist das, worauf wir warten, das macht Sinn“, sagt Gieseking. Gerade dieses Verfahren könnte die Arbeit zum Beispiel in der medizinischen Versorgung und der Pflege deutlich sicherer und leichter machen. Personal, was nachweislich immunisiert sei, könnte dann sorgenfrei und ohne kostbare, weil knappe Schutzausrüstung am Patienten arbeiten. Oder als Handwerker zum Kunden fahren. Es würde auch grundsätzlich die Dunkelziffer der Covid-19-Erkrankungen aufhellen, sagt Ehlers. Das brächte einen näher an die tatsächlichen Zahlen der Infektionen und die Quote der schweren Erkrankungen mit Todesfolge.

„Allerdings steht die Entwicklung dieser Tests gerade am Anfang“, sagt Ebel. „Hier ist zunächst die Wissenschaft gefragt.“

Von Dirk Reitmeister