Wohin bloß mit Osterfeuer-Strauchschnitt ohne Osterfeuer?

Kreis Gifhorn

Knüppeldick kommt es für alle, die die bis Ende März regulär laufenden Bündelsammlungen für Grünabfälle nicht genutzt haben: Der Wertstoffhof Ausbüttel fällt als Annahmestelle gerade aus, und wegen der Corona-Krise sind die Osterfeuer kreisweit abgesagt und die Anlieferungen in Wesendorf reglementiert.

Das wird für die Isenbütteler Landjugend ein denkwürdiges Osterfest. „Wir sitzen alle zuhause“, sagt Jana Riechelmann. „Wir sind traurig.“ Mehrere Hundert Besucher kommen sonst immer dorthin, sagt sie. Und wie viele bringen vorher Strauchschnitt? „Wir hatten schon 35 bis 40 Anmeldungen.“ Denen hat Riechelmann am Telefon schon abgesagt. Den Treckerzug mit Anhängern voll Grünschnitt zum Osterfeuerplatz werde es nicht geben. Da kam schon immer wieder die Frage auf, wohin mit dem Material.

Bündelsammlung genutzt

Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn nutzte die reguläre Bündelsammlung, die jetzt auch in ihrem Wohnort Wedelheine lief. Dieses Angebot dürfte auch vielen geläufig sein: „Kleine Mengen lohnen sich sowieso nicht fürs Osterfeuer.“ Größere müssten dann per Anhänger selbst weggefahren werden, sagt Kielhorn.

Wesendorf als letzte Möglichkeit

Denn für die Bündelsammlung läuft die Zeit ab, sagt Kreisrat Rolf Amelsberg. Er kann deshalb nur noch auf die zentrale Annahmestelle in Wesendorf verweisen. „In Wesendorf ist jedoch zur Einhaltung der Corona-Vorschriften eine Anlieferung nur nach telefonischer Anmeldung und nur mit einer begrenzten Zahl von Kunden möglich. Daher ist sicherlich mit zeitlichen Verzögerungen bei der Terminvergabe zu rechnen. Der Wertstoffhof Ausbüttel, der sonst ebenfalls Grünrückstände angenommen hat, musste vorerst geschlossen werden.“

Osterfeuer verschieben?

Riechelmann sind schon erste Vorschläge zu Ohren gekommen, das Osterfeuer im Herbst nachzuholen. Da macht sie aber noch keine Versprechungen. „Wir als Landjugend wissen auch nicht, wie es weiter geht.“ Die Genehmigung von Brauchtumsfeuern sei Sache der Kommunen, sagt Amelsberg. Kielhorn winkt da für den Papenteich schon ab: Ein Nachholen werde wohl nicht passieren. „ Osterfeuer gehören in die jetzige Zeit.“

Ärger für Gamsener nach Feuerwehreinsatz

Vor privaten Osterfeuern vor, während oder nach den Feiertagen sei gewarnt. Eine entsprechende Aktion kommt einen Gamsener nun teuer zu stehen, so Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn. Der Mann hatte neulich in einer Kleingartenanlage nicht nur Grünschnitt, sondern auch Matratzen verbrennen wollen. „Er muss jetzt nicht nur für den Feuerwehreinsatz finanziell aufkommen. Die Stadt leitet den Vorfall auch an die Abfallbehörde des Landkreises weiter.“ Dabei gehe es nicht nur um ein Bußgeldverfahren wegen der Verbrennung, sondern auch möglicher Konsequenzen im Rahmen des Infektionsschutzes. Der Gamsener hatte unnötig einen Feuerwehreinsatz verursacht.

Stadt will offene Feuer untersagen

Bei der Gelegenheit warnt die Stadt vor privaten Oster- oder Lagerfeuern, um Grünschnitt zu entsorgen. Das sei in Niedersachsen grundsätzlich verboten. Es bleibe nur die Kompostierung auf dem eigenen Grundstück oder die Abgabe an Stellen wie dem Wesendorfer Annahmepunkt. Die Stadt wolle aktuell allgemein offene Feuer in der Kernstadt und den Ortsteilen untersagen, um die Ortswehren von überflüssigen Einsätzen zu entlasten.

Drohen wilde Strauchschnitt-Kippen?

Kielhorn verweist darauf, dass es ebenfalls nicht erlaubt ist, Grünschnitt und Gartenabfälle einfach in der Landschaft abzukippen. Riechelmann hofft, dass sich die Bürger daran halten. Persönlich befürchtet sie aber in der Landschaft wilde Strauchschnittkippen. Regelmäßig schaue die Landjugend am Osterfeuerplatz nach, dass dort nicht doch Strauchschnitt lande.

Von Dirk Reitmeister