Kunden nutzen die neuen Möglichkeiten

Sonnenschein, 15 Grad Celsius, an windgeschützten Ecken wesentlich mehr – perfektes Wetter für einen frühlingshaften Einkaufsbummel: Das sagten sich offensichtlich auch zahlreiche Gifhorner und nutzten den ersten Tag der Laden-Wiedereröffnungen in der Innenstadt eben dazu.

Ein Blick in die Fußgängerzone ließ erkennen, dass der Zustrom noch nicht ganz an normale Tage heran reichte. Im Vergleich zu dem Bild, das sie in den vergangenen vier Wochen bot, in dem nur noch vom Wind ums Eck getriebene Dornenbuschbälle fehlten, war aber nachgerade viel los in der Einkaufsstraße. Dieser erste Anschein wurde von den Geschäftstreibenden mehr als bestätigt.

„Resonanz ist gut“

„Die Resonanz ist gut“, sagte Lutz Dänzer, Inhaber der Buchhandlungen Dänzer und Nolte. Beim „Blick in die Kasse“ bei Nolte war er in Anbetracht der allgemeinen Lage freudig überrascht, „dass so viel los war“. Es sei nahezu „ein ganz normaler Tag“ gewesen – nicht gerade im Weihnachtsgeschäft, aber sonst: „Wenn es so weiter geht, bin ich glücklich.“ Etwas schwierig sei es dagegen, „die Hygienevorgaben einzuhalten, wenn es nirgendwo mehr Handschuhe und Mundschutz gibt“. Zum Glück gebe es den freundlichen Apotheker von nebenan.

Ein Phänomen, das Lutz Dänzer schon während des Lock-Down beobachtete, als er und seine Mitarbeiter bestellte Bücher mit dem Auto zu den Kunden nachhause brachten, habe sich auch am Montag gezeigt: „Die Leute sind alle entspannter. Wir wurden alle durch Corona entschleunigt, ob wir wollten oder nicht.“ Benjamin Krenzke, Inhaber des Gazelle Stores, vor dem die Kunden zeitweise anstanden, würde dieser Aussage wohl nur bedingt zustimmen: „Die Stimmung kippt schneller. Da reicht schon eine Kleinigkeit.“ In besagter Warteschlange sei sofort mit Prügel gedroht worden, als ein Neuankömmling sich nicht hinten anstellen wollte.

Ansonsten sei es am Montag aber deutlich spürbar gewesen, dass die Menschen „froh sind, dass sie wieder raus können“. Und Fahrradfahren gehöre nun mal zu den Dingen, die erlaubt und machbar seien. Aber auch der Lock-Down könne positive Randerscheinungen mit sich bringen: Benjamin Krenzke bescherte er den ersten „Urlaub“ seit fünf Jahren. „Aber irgendwann geht natürlich das Geld aus“, freut sich der Fahrradhändler über das Wiederhochfahren der Geschäfte.

Nicht alle am Montag

Peter Kilisch kann nichts Anderes behaupten und weiß ähnliches von den Kunden zu berichten: „Sie haben auf diesen Moment gewartet.“ Der Inhaber des Juweliergeschäfts Behnsen hatte während des Lock-Down Telefondienst geschoben, um als Ansprechpartner zu fungieren. Als klar wurde, dass die kleinen Geschäfte wieder öffnen, habe er Kunden angerufen, um dafür zu sorgen, dass nicht alle auf einmal am Montag kommen.

Die Einhaltung der Regeln funktioniere prima: „Die Leute sind sensibilisiert und befolgen, wenn nötig, freundliche Hinweise.“ Nicht ganz so einfach sei es für die Geschäftsleute, die Regeln einzuhalten. Abgesehen davon, dass Kilisch wegen Lieferengpässen bei Spuckschutzen so flexibel war, zwei große Glas-Bilderrahmen zu zerlegen und zu solchen umzufunktionieren, hat er Anlass zur Klage: „Man bekommt nirgendwo Infos, was genau zu tun ist.“

80 Aufkleber

Von Martin Ohlendorf bekam Kilisch am Montag aber einen Aufkleber fürs Schaufenster mit dem Wortlaut „Wir haben sofort wieder geöffnet“. 80 Stück, von einem Werbemittelhersteller aus Gifhorn gespendet, verteilte der Geschäftsführer der städtischen WiSta in den Innenstadt-Geschäften, die offen waren.

