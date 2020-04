Wie für zwei Gebeutelte eine Win-Win-Situation entsteht

Gifhorn/Isenbüttel

Immer wieder war in der letzten Zeit zu lesen, dass es in der Gifhorner Tafel immer mehr an Lebensmitteln fehlt. Um Abhilfe zu schaffen, gab es eine zündende Fragestellung: „Wie können wir verschiedene Organisationen zusammenbringen, die in besonderer Weise von der derzeitigen Krise betroffen sind?“, berichtet Martin Wrasmann, Pastoralreferent in St. Altfrid. Denn in der katholischen Pfarrei gab es Geldspenden mit der Bitte, sie für die Unterstützung Bedürftiger einzusetzen.

Einkauf mit regionalem Bezug

„Dass die Tafel Lebensmittel braucht, war klar, doch wie können wir mit regionalem Bezug einkaufen und liefern?“, so Wrasmann weiter. Da kam der heilpädagogische Hof in Isenbüttel in den Blick: „Wir fahren schon seit einiger Zeit nicht mehr auf die Wochenmärkte und können deshalb nicht so verkaufen wie wir möchten. Da kam uns die Anfrage, ob wir die Gifhorner Tafel beliefern können, gerade recht“, sagt Roland Bursian, Leiter des Hofes. Und Edeltraud Sack von der Gifhorner Tafel freut sich: „Tolle Idee, soziale Organisationen arbeiten zusammen, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Gemüse, Käse und Wurst

Jetzt gab es die erste Übergabe. Der Hof lieferte Gemüse, Käse und Wurstwaren. „Unser Geld reicht erstmal für die nächsten drei Wochen“, so Wrasmann. Und Roland Bursian weiter: „Weil wir auch gut kalkuliert haben und unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass die so wichtige Arbeit der Tafel weitergehen kann.“ Wer sich mit Geldspenden beteiligen möchte, kann dies gern tun unter der Kontonummer: St. Altfrid, Gifhorn, IBAN DE47 2695 1311 0037 0014 43, Stichwort: Corona-der Hof.

