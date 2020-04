Bleibt der Spuckschutz eine feste Größe an den Kassen?

Gifhorn

Spuckschutz-Scheiben zwischen Verkäuferin und Kunde, Abstandsmarkierungen auf dem Boden vor den Supermarkt-Kassen, maximal zwei Kunden in der Bäckerei: Welche der Hygienemaßnahmen werden mit einem Abklingen der Corona-Pandemie im Kreis Gifhorn wieder verschwinden, welche werden bleiben? In Gifhorn gibt es schon erste Gedanken dazu.

Ob es etwas gebracht hat, kann Herbert Meyer nicht sagen. Doch für den Bäcker steht jetzt schon fest: „Den Spuckschutz in den Filialen werden wir lassen.“ Die Glasscheibe störe nicht und lasse sich schnell reinigen. Und: „Die nächste Grippewelle kommt auch wieder.“ Da sei jeder mögliche zusätzliche Schutz doch sinnvoll.

Fachmann: Hygienemaßnahmen sind sinnvoll

„Generell sind die von den Supermärkten getroffenen Maßnahmen in der aktuellen Zeit als sinnvoll einzuschätzen“, sagt Jan Seiler, Hygienefachkraft und Mitglied der Corona-Task-Force des Helios-Klinikums Gifhorn. „Die Verwendung eines Spuckschutzes und die Verwendung von Desinfektionstüchern machen gerade vor den aktuellen Hintergründen der Corona-Übertragung aus unserer Sicht Sinn.“ Ein Mund-Nasen-Schutz schütze weniger den Träger, sondern mehr dessen Mitmenschen vor seinem Speichel, sagt Seiler weiter. Viel wichtiger noch sei, sich an den Markierungen vor den Kassen zu orientieren und Abstand zu halten – am besten mindestens zwei Meter.

Einzelhandel wartet noch ab

Der Einzelhandel hält sich mit einer Prognose der Zukunft seiner Maßnahmen noch zurück. Erst einmal abwarten, heißt es sowohl von der Edeka-Zentrale aus Minden als auch von der Real-Zentrale. „Welche dieser Maßnahmen später dauerhaft beibehalten werden sollten, entscheidet sich am Ende der Pandemie. Wenn die Übertragungswege des neuartigen Coronavirus endgültig geklärt und überprüft sind“, sagt auch Helios-Experte Seiler.

Abstand halten vor den Kassen: Markierungen wie hier bei Famila zeigen, wie es geht – vielleicht dauerhaft? Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Aus Sicht des Landkreises Gifhorn spricht offenbar nichts dagegen, einige Maßnahmen beizubehalten. Landrat Dr. Andreas Ebel: „Wenn also der Einzelhandel die bis jetzt ergriffenen Schutzmaßnahmen auch nach Abflauen der Pandemie weiterführen will, so wird dies durchaus begrüßt.“

Handschuhe gab’s schon vorher

Bei Bäcker Meyer ist nicht jede Hygienemaßnahme eine Erscheinung der Corona-Krise, und nicht jede Corona-Maßnahme wird bei ihm dauerhaft bleiben. Einweghandschuhe hätten seine Fachverkäuferinnen vorher schon getragen. Und die Regelung, nur zwei Kunden ins Geschäft zu lassen, werde er wieder aufheben, so bald er es dürfe.

Bleibt Trend zum bargeldlosen Zahlen?

Eine weitere Hygiene-Maßnahme liege in der Hand des Kunden: das bargeldlose Zahlen, bei kleinen Beträgen sogar ohne Geheimzahl. Meyer kann sich gut vorstellen, dass der Trend dorthin sich nun auch im Land der Bargeld-Freunde beschleunigen werde. „Das Bezahlen mit der Karte ist deutlich mehr geworden. Und ich glaube, dass die Leute es wohl beibehalten werden.“

Von Dirk Reitmeister