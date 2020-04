Warum das Betretungsverbot in Pflegeeinrichtungen einzuhalten ist

Landkreis Gifhorn

Gifhorns Landrat Dr. Andreas Ebel appelliert an die Bewohner des Landkreises, das strikte Betretungsverbot in Pflegeeinrichtungen zu beachten. Noch immer verstoßen vereinzelt Angehörige dagegen, so erhalte die Heimaufsicht in einigen wenigen Fällen von Pflegeheimbetreibern die Mitteilung, dass von Angehörigen, die die Heime nicht mehr betreten dürfen, teilweise uneinsichtiges Verhalten gezeigt werde.

Warum die Einhaltung lebenswichtig ist

„Insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen gehören zu den sogenannten Risikogruppen“, erinnert Ebel daran, dass es um den Schutz derjenigen gehe, die in Pflegeheimen leben. Mit dem Verstoß gegen das Betretungsverbot „riskieren die Angehörigen etwaige strafrechtliche Verfolgung. Und, noch viel gravierender, mit Verstößen gegen das Betretungsverbot riskieren diese Personen die Gesundheit und das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner“, sagt Ebel. „Der Schutz des Lebens unserer älteren, teilweise pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner sollte als deren Grundrecht auch gerade für die Verwandtschaft gelten“, so Ebel weiter, der aber auch feststellt: „Allerdings agieren die meisten Mitbürgerinnen und Mitbürger in der derzeitigen Ausnahmesituation verantwortungsvoll. Diesen Personen gilt mein ausdrücklicher Dank.“

Anzeige

Von der AZ-Redaktion