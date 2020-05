Stadt Gifhorn muss mit Millionen-Einbußen klar kommen

Gifhorn

Das war nicht nur an den Schutzmasken vor den Gesichtern der Mitglieder zu sehen: Die Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Gifhorn stand ganz im Zeichen der Corona-Krise – und wie viel diese die Stadt kosten könnte. Kämmerer Rainer Trotzek präsentierte erste Zahlen bei Steuereinnahme-Einbußen. Und die waren nicht sehr schön.

Vor wenigen Wochen rechneten Trotzek und seine Leute noch damit, dass die Einkommens- und Umsatzsteuern das Sorgenkind Nummer eins sein könnten – bis jetzt erste Zahlen zu den Gewerbesteuern kamen. Allein dort muss die Stadt wohl nach bisherigen Schätzungen mit 3,5 Millionen Euro weniger allein aus dem laufenden Jahr auskommen. 476 000 Euro seien Beträge, zu denen Firmen Stundungen beantragt hatten. „Das sind schon drastische Zahlen“, sagte Trotzek in der Sitzung. Doch es bleibe noch etwas Hoffnung, dass es am Ende des Jahres nicht ganz so dicke kommt. „Nicht jede Herabsetzung auf null Euro muss sich als Gewinn von null Euro herausstellen.“

Anzeige

Noch mehr Mindereinnahmen

Und die Einkommens- und Umsatzsteuern? In der Regel erwarte die Stadt 27 Millionen Euro Einnahmen. Als Mindereinnahmen schätzt Trotzek nach aktuellem Stand ein Minus von 2,5 Millionen Euro. „Wir haben auch noch andere Mindereinnahmen.“ Etwa Verluste beim Eintritt zur Allerwelle und bei Parkgebühren in Höhe von 700 000 Euro. Jeden Monat verzichtet die Stadt zurzeit auf 104 000 Euro bei Kita-Gebühren. Trotzek zählte noch einiges an Kleinvieh auf, was Mist macht, zum Beispiel 77 000 Euro weniger Standgelder mangels abgesagter Feste.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Hinzu kommen Einnahmeeinbußen, die nicht mit Corona zu tun haben, etwa der Verzicht auf die Straßenausbaubeiträge, die rund eine Million kosteten, so Trotzek. Dagegen erwarte die Stadt in diesem Jahr noch 380 000 Euro Beiträge von Anwohnern von Hamburger Straße und Hauptstraße in Gamsen und Kästorf für den Neubau des Radwegs – weil jetzt endgültige Abrechnungen vorlägen.

So dick ist das Liquiditäts-Polster

Unterm Strich erwartet Trotzek ein Defizit im aktuellen Haushalt „im hohen einstelligen Bereich“. „Das ist, das gebe ich zu, keine genaue Angabe.“ Aber laut Trotzek ist es so zu sehen wie die Pandemie aus Virologen-Sicht: Man steht noch am Anfang. Noch sei die Stadt aber liquide und könne alles bezahlen, es gebe ein Polster von 13 Millionen Euro.

Was bewirkt die von Bürgermeister Matthias Nerlich ausgesprochene Haushaltssperre, über die der Ausschuss dann diskutierte? Man überlege, welche freiwilligen Ausgaben sinnvoll oder dringlich seien, erläuterte Trotzek. Beispiel Ratsweinkeller: Das Projekt liege auf Eis. Die Sanierung der Flutmulden-Sporthalle dagegen bleibe aktuell, deren Einsparung hätte eine Schließung der Halle und eine spätere, unter Umständen noch teurere Sanierung mit sich gebracht.

Lesen Sie auch

Von Dirk Reitmeister