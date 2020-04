Jetzt sollen Greenhörner Gifhorner Spargel stechen

Brenneckenbrück

Not macht erfinderisch. Das gilt auch für Spargelbauern. Bastian Ehrhardt vom Gut Brenneckenbrück versucht in der Corona-Krise mit neuen Ideen, den Ausfall seiner osteuropäischen Profis mit Freiwilligen zu kompensieren. Diese neue Erfahrung ist für beide Seiten eine Herausforderung.

Tag eins beginnt am Morgen auf dem Gut. Ehrhardt tritt in eine Runde von etwa 20 neuen Gesichtern. „Ich fang’ mit Corona an“, beginnt seine Einweisung. „Ihr wollt hier arbeiten, keiner will sich anstecken: Zwei Meter Abstand ist ein Muss, dann klappt das auch.“ Er gibt noch erste theoretische Einführungen in die Kunst des Spargelstechens, dann geht es raus auf den Acker.

„Das ist das, was ich mir erhofft hatte“, sagt Ehrhardt über die Resonanz auf seinen zweiten Aufruf zum Probestechen für angehende Erntehelfer. Seine bewährten Kräfte aus Osteuropa müssen zuhause bleiben, nun sucht er Hände ringend Erntehelfer aus dem Kreis Gifhorn. Unter anderem zwei Köche aus der zwangsbeurlaubten Gastronomie, Schüler, Studenten und zwei Flüchtlinge aus Meinersen sind jetzt angetreten, das Spargelstechen zu erlernen und sich ein Zubrot zu verdienen.

Keine Garantie, ob es klappt

„Ich probiere es. Ob es funktioniert, weiß ich noch nicht“, sagt Ehrhardt über dieses Experiment. Bei der ersten Truppe vor zwei Wochen waren die Spargel häufig nicht 23, sondern nur neun Zentimeter lang. „Nicht nur, dass die Leute so langsam sind, sie machen beim Stechen auch noch etwas kaputt.“ Ehrhardt sieht es den Kandidaten ein Stück weit nach. Die Arbeit sei nun einmal schwierig. „Ich brauche vier mal so viele Leute.“ Sein Fazit: „Profis kann man nicht einfach ersetzen.“

Auf den Abstand achten

Zwei seiner rumänischen Profis sind vor Ort – und die Trainer für die Greenhörner. Diese sind inzwischen mit ihren eigenen Autos, also möglichst jeder für sich, zu dem Acker tief in der Fahlen Heide gefahren. Bei der Einweisung vor Ort achtet Ehrhardt noch einmal darauf, dass die Leute nicht zu dicht stehen. Das wird sich bald egalisieren, wenn jeder seine Reihe in Beschlag nimmt. Die Spargelreihen sind zwei Meter auseinander, und die Stecher sind unterschiedlich schnell.

Das ist das Schwierigste

„Es ist eine anstrengende Arbeit“, stellt Maurice Bär gleich fest. Der Maschinenbau-Student aus Gifhorn will es trotzdem durchziehen. „Ich finde es interessant zu wissen, wie das gemacht wird.“ Was ist am schwierigsten? „Richtig auf die Wurzel zielen.“ Das bestätigt der verzweifelte Hilferuf ein paar Reihen weiter. Schülerin Camilla Ritter aus Bokensdorf trifft das Edelgemüse noch nicht richtig, die Stangen sind zu kurz. „Ich kann es noch nicht“, sagt die 16-Jährige. Ehrhardt greift ein und gibt nochmal Tipps.

Auf dem Spargelacker Spreu vom Weizen trennen

Die Spreu will der Spargelbauer noch am selben Tag vom Weizen trennen. Hier und da habe er schon Kandidaten ausgemacht, für die Spargelstechen nicht das Richtige ist. Flüchtling Abdul Aigrid aus der Elfenbeinküste bekommt von Ehrhardt den Daumen hoch gezeigt. Die Stangen in seinem Korb haben eine gute Länge. Das Ausgraben – nicht mit Stecheisen, sondern mit Hand – justiert Ehrhardt aber noch einmal nach. Der 23-jährige Flüchtling aus Meinersen lebt seit zwei Jahren in Deutschland. Er habe keine Arbeit, wolle aber nicht den lieben langen Tag rumsitzen. Deshalb wolle er auch diese schwierige Tätigkeit ausprobieren.

Viele Unwägbarkeiten

Vier Stunden stechen, ein Tag Pause, vier Stunden stechen: Diesen Rhythmus sieht Ehrhardt für seine Truppe vor. „Ich habe lauter Anfänger, das macht unheimlich viel Stress.“ Er hofft trotzdem, möglichst viel Ernte einfahren zu können in diesen Zeiten. Ihm ist klar, dass das noch nicht sicher ist und er es nicht immer selbst in der Hand hat. Kaufen die Kunden überhaupt auch angesichts sinkender Kaufkraft? Kommen noch weitere Auflagen oder sogar Quarantäne-Fälle dazwischen? Sich dem Schicksal untätig ergeben will Ehrhardt nicht. In diesen Zeiten müsse man eben neue Wege wagen.

Von Dirk Reitmeister