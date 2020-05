Corona-Krise: So nutzen dreiste Betrüger die Angst ihrer Opfer aus

Gifhorn

Dieser Betrug kommt ausnahmsweise mal wieder mit der guten alten Briefpost und nicht per E-Mail: Eine angebliche „ Bundesstelle für Seuchenschutz“, die es in Wirklichkeit nicht gibt, will gutgläubigen und unsicheren Opfern einen Covid-19-Selbsttest für 97,50 Euro aufdrängen. In dem Brief, der eine Nachnahmesendung ankündigt, sehen sich die Empfänger auch mit einem Zwangstest konfrontiert, sollten sie nicht zahlen. Senioren- und Opferschutzverbände in Gifhorn sind entsetzt.

Der Brief sieht offiziell aus. Neben dem Schriftzug „ Bundesstelle für Seuchenschutz“ prangt ein dem Bundesadler nur annähernd ähnlich sehendes Wappentier. Unter dem Adressfeld der angeblichen Behörde mit Sitz in Bonn spricht das Schreiben den Empfänger als der Risikogruppe zugehörig an und fordert ihn auf, eine bei der Postagentur bereit liegende Sendung abzuholen, ein Selbsttest-Set für Covid 19. Die Gebühr in Höhe von 97,50 Euro, in anderen Fällen 85,50 Euro, sei per Nachnahme zu entrichten. Und das innerhalb von drei Tagen bitteschön. Bei Nichtbeachtung droht der Schreiber mit einem Zwangstest – „zu Ihrem eigenen Schutz“.

Betrug per klassischem Brief: Die neueste Masche arbeitet mal nicht mit E-Mail-Nachrichten. Experten raten dringend davon ab, den Fake-Test per Nachnahme anzunehmen. Quelle: dpa Archiv

„Das ist schon dreist“, sagt Birgit Krämer vom Weißen Ring Gifhorn allein schon über den Tonfall in dem Schreiben. Für sie ist es nichts Neues, dass Betrüger mit der Corona-Krise Geld machen wollen. „Ich habe schon mitgekriegt, dass es immer mehr Betrugsmaschen gibt. Angst ist ein schlechter Berater, und diese Angst wird ausgenutzt.“ Ärgern tut sie so etwas dennoch immer wieder.

Hans-Georg Reinemann vom Seniorenbeirat Papenteich ist auf 180, wenn er von solchen miesen Maschen hört. Die Angst verunsicherter Menschen ausnutzen: „Erbärmlich. Ich hoffe, dass die Senioren nicht auf solche Tricks reinfallen.“ Und dass die Polizei solche Täter schnappe. Deshalb ruft er alle Bürger auf, die Polizei zu verständigen, sollten bei ihnen solche Sendungen im Briefkasten landen.

So wird man nicht zum Opfer

Bloß nicht die Nachnahme bezahlen bei Paketen, die man nicht bestellt hat, mahnt Berko Härtel vom Kreisverband Gifhorn des Sozialverbands Deutschland SoVD. „Wir können davor nur warnen.“ Im Zweifelsfall vorher bei Gesundheitsamt oder Polizei in Gifhorn nach der Legitimität eines Anschreibens fragen. Aber den Absender Bundesstelle für Seuchenschutz gebe es jedenfalls nicht. Und Härtel kann sich nicht vorstellen, dass offizielle Institutionen mit so einer Nachnahme-Nummer kämen. Da sollten gleich die Alarmglocken schrillen.

Betrüger anzeigen: Das braucht die Polizei Mehrere Polizeidienststellen in Deutschland ermitteln inzwischen in Fällen der neuen Corona-Betrugsmasche, in der Opfer von einer angeblichen Bundesstelle für Seuchenschutz aufgefordert werden, per Nachnahme ein Fake-Corona-Testset zu kaufen. Sie rufen Bürger deshalb auf: Bekanntgewordene Sachverhalte sollten bei der Polizei unbedingt zur Anzeige gebracht werden. Erhaltene Forderungsschreiben sowie die dazugehörigen Briefumschläge und Abholbenachrichtigungen sollten aufgehoben und der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Familienangehörige, Freunde und Bekannte werden gebeten, insbesondere ältere Menschen über diese neue Betrugsmasche zu informieren und hinsichtlich des richtigen Umgangs mit diesen Zahlungsforderungen zu sensibilisieren.

Darauf weisen auch immer mehr Polizeidienststellen hin. In Gifhorn sei das Thema noch nicht akut. „Wir haben noch keinen Fall gehabt“, sagt Thorsten Dräger, Leiter des für Betrugs zuständigen Fachkommissariats, der mit dem klassischen Enkeltrick mehr zu tun hat. Doch so weit sollte es erst gar nicht kommen, finden Reinemann, Härtel und Krämer. Die Fachfrau vom Weißen Ring wünscht sich, dass die Gifhorner Polizei noch stärker in ihrer Öffentlichkeitsarbeit über die Betrugsmaschen rund um Corona aufklären würde. Auch Härtel befürchtet: „Vielleicht muss man gerade in diesen Zeiten besonders vorsichtig sein.“ Der Kreativität von Kriminellen sei wohl keine Grenze gesetzt, Not und Unsicherheit auszunutzen.

