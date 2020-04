So läuft es über Ostern bei Eisdiele und Co.

Gifhorn

Ein Osterausflug mit der Familie wird in diesem Corona-Jahr anders als gewohnt aussehen. Einkehrmöglichkeiten gibt es nicht wirklich. Doch ganz verzichten müssen Leckermäuler nicht. Sie sollten aber ein wichtiges Utensil bei sich haben: ein Telefon.

Als er selber noch ein Junge war, war der Bringdienst für Eisdielen ein übliches Geschäft, erinnert sich Giovanni Giacomel. Doch das sei über die Jahre eingeschlafen. Jetzt erlebe es eine wahre Renaissance, so der Betreiber des Eiscafés Dolomiti in der Gifhorner Fußgängerzone, der plötzlich wieder Boten ausschwärmen lässt. „Mal sehen, wie es nach der Corona-Krise sein wird.“

Spontan ein Eis kaufen: In Eisdielen wie bei Dolomiti in Gifhorn ist das wieder möglich, die Beschränkungen sind etwas gelockert worden. Doch Hygieneregeln sind zu beachten. Quelle: Lea Rebuschat

Einbahnstraße in der Eisdiele

Die Kunden können aber auch zur Eisdiele kommen, wenn sie per Telefon eine Vorbestellung gegeben haben. „Wir haben eine Einbahnstraße gemacht“, sagt Giacomel. Ein bis zwei Leute dürfen auf der einen Seite das Café betreten, sich das Eis am Tresen holen und das Café auf einer anderen Seite wieder verlassen. Laut Verordnung des Landes darf das Eis nur außerhalb eines Radius’ von 50 Metern von der Eisdiele genossen werden.

Spontan Eis kaufen ist wieder drin

Inzwischen sind Vorgaben wieder so weit gelockert, dass auch spontan auf den Appetit gekommene Leckermäuler sich ein Eis ohne Vorbestellung holen dürfen, sagt Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn. Praktisch gerade für einen Osterausflug: „Es ist möglich, ein Eis im Vorbeigehen zu kaufen.“ Eisdielenbetreiber wie Giacomel müssten aber darauf achten, dass Sicherheitsabstände eingehalten werden. Beispiel Dolomiti: Dort dürfen nur ein bis zwei Menschen rein, die anderen warten so lange draußen mit gebührendem Abstand zueinander – wie beim Bäcker. Siemer rät dazu, dass immer ein Mitglied einer Familie das Eis besorgt und die anderen draußen warten.

Abhol-System für Torten

Das Prinzip der Eisdielen hat sich Andrea Kyszkiewicz fürs Landcafé Neubokel abgeschaut. Sie will ausnahmsweise Karsamstag und Ostermontag nachmittags öffnen für einen Abhol-Betrieb. „Wir werden auch eine Einbahnstraßenregelung machen.“ So soll das laufen: Die Kunden bestellen vorab per Telefon oder online ihr Stück Torte, zum Abholen kommen sie durch den Haupteingang rein, nehmen am Kühltresen die Ware entgegen, bezahlen an der Kasse ein paar Schritte weiter und verlassen das Landcafé über die Terrasse.

Auf Abstand achten

„Den Spuckschutz am Kühltresen werde ich noch erhöhen“, sagt Kyszkiewicz. Und auf der Hofeinfahrt Markierungen aufkreiden. „Wichtig ist, dass sich die Leute an die Abstandsregelungen halten.“ Darauf werde eine Mitarbeiterin achten. Diese soll auch Vorbestellungen entgegen nehmen und ins Café weiter leiten. So sollen auch spontane Lauf-Kunden nicht abgewiesen werden müssen.

Die Klappe bleibt zu

Am Tankumsee sollten sich Ausflügler nicht zu viel versprechen. Hat das Bistro Seeblick nicht einen Klappenverkauf? Ja, aber Betreiber Jens Tietge winkt ab. „Da wird sich niemand die Currywurst mit Pommes auf die Faust mitnehmen. Die Leute wollen sich hinsetzen.“ Zur Sicherheit werde er erst gar nicht so etwas wie einen Klappen-Abhol-Verkauf ausprobieren.

Bei vielen Bäckern wird über die Feiertage der Sonntagsverkauf laufen. Bei Innungs-Obermeister Herbert Meyer ist zum Beispiel Ostersonntag bis Mittag geöffnet, dagegen am Ostermontag geschlossen.

Von Dirk Reitmeister