So hilft die Stadt Händlern und Gastronomen in der Corona-Krise

Ladentüren zu, Kundschaft daheim: Die Corona-Krise hat auch Gifhorn in eine Geisterstadt verwandelt – und bedroht die Existenz der Firmen. Die Stadt bietet Hilfe an: mit einem Gutschein-Konzept auf einer Online-Plattform und möglicherweise einem eigenen Rettungspaket.

Gifhornerinnen und Gifhorner hätten große Sorgen um die Zukunft der Geschäfte, insbesondere in der Fußgängerzone, weiß Bürgermeister Matthias Nerlich. Dabei befürchteten viele, dass noch mehr Kunden ins Internet abwandern, zum Schaden der heimischen Wirtschaft. Doch das müsse nicht sein.

Konkretes Paket schnüren

Die Stadt prüfe gerade, welche Art von Hilfestellung sie den Unternehmen in Gifhorn anbieten könne, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien, so Nerlich. „Dabei geht es darum, ein konkretes Paket zu schnüren, mit dem Unternehmen wirksam unter die Arme gegriffen werden kann.“ Gemeinsam mit dem Finanz-Fachbereich denke er zum Beispiel über eine Stundung bei Gewerbesteuern nach. „Da erreichen uns die ersten Anfragen.“ Möglichkeiten sieht er auch bei Kosten für Gastronomen etwa bei Sondernutzungen für Tische in der Fußgängerzone.

Gifhorn-Gutschein als Vertrauensvorschuss

Wichtig ist Nerlich dabei vor allem, dass die Betriebe über die noch ungewisse Durststrecke mit Null-Einnahmen bei laufenden Kosten kommen. Ein Gutschein-Programm soll helfen. Jetzt kaufen, später Leistung einlösen: Damit könnten Gifhorner ihrem Einzelhandel eine Art Vertrauensvorschuss gewähren, sagt Nerlich. Dieser Gutschein, mit QR-Code unter anderem online über die Seite www.gifhorn-gutschein.de zu erwerben, wäre auch ein gutes Ostergeschenk. Er soll über die Krise hinaus Bestand behalten. Nerlich: „Wir hatten schon immer die Idee, einen Stadt-Gutschein einzuführen.“ Er räumt ein, dass der eine oder andere Gutschein-Käufer darauf sitzen bleiben könnte, wenn das jeweilige Geschäft die Krise nicht überstehe. „Das Risiko besteht.“

Wista macht Bestandsaufnahme

Um helfen zu können, sei eine Bestandsaufnahme notwendig: Damit sich die Stadt ein Bild davon machen kann, vor welchen Problemen die einzelnen Betriebe stehen und welche Form der Hilfe sie benötigen, sind die Einzelhändler, Gewerbetreibenden, Handwerker, Firmen und Gastronomen aufgerufen, sich bei der städtischen Wirtschafts- und Stadtmarketing GmbH (WiSta) zu melden, die personell aufgestockt worden ist. Wista-Chef Martin Ohlendorf: „Wir sind jetzt zu viert.“ Dennoch könnte er zurzeit vier Telefone gleichzeitig bedienen. Die Kontaktaufnahme sollte per Mail an info@wista-gifhorn.de erfolgen, so der Bürgermeister.

Auflistung der Angebote

Um die heimische Wirtschaft zu stärken und ein Abwandern zu den großen Internet-Anbietern zu minimieren, will die WiSta die bereits vorhandene Plattform Online-City nutzen, die 2016 an den Start gegangen ist, und von dort auch auf die Gutschein-Seite verlinken. Nerlich appelliert an die Gifhorner: „Wenn ihr schon online einkauft, dann kauft lokal ein.“

Kreis hilft auch

„Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise erreichen auch uns täglich individuelle Fragen“, bietet auch Landrat Dr. Andreas Ebel die Hilfe der Kreis-Wirtschaftsförderung an. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden beraten und Auskünfte geben. Alle aktuellen Angebote und Hilfen für Wirtschaftsbetriebe seien auf der Homepage des Landkreises abrufbar: www.gifhorn.de.

