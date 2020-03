Sorge der Landwirte: Wer sticht bloß den Spargel?

Kreis Gifhorn

Die Corona-Krise stellt auch Spargelbauern im Kreis Gifhorn gleich vor zwei Probleme: Zum Einen fehlen ihnen die Erntehelfer, zum Anderen die Abnehmer. Aber nicht die Ideen.

Not macht erfinderisch. „Ich bin Unternehmer“, sagt Bastian Ehrhardt Achsel zuckend. „Wenn Plan A nicht klappt, dann muss was Anderes her.“ Er will für zwei, drei Tage pro Woche Spargel zum Selberstechen anbieten. Ein Prinzip, das in der Landwirtschaft auch bei anderen Feldfrüchten wie Erdbeeren längst läuft.

Sicherheit auf dem Spargelacker

Damit die Behörden ihm keinen Strich durch die Rechnung machen, baut er Sicherheitsmaßnahmen ein. „Unsere Reihen sind zwei Meter auseinander.“ Das reiche schon einmal, um Abstand zu anderen Menschen zu halten. Außerdem stelle er Desinfektionsmittel und Waschgelegenheiten zur Verfügung und eine Eingangskontrolle ab. Auf seiner Homepage von Gut Brenneckenbrück will er die festen Termine bekannt geben.

Landvolk erstellt Notfallplan „Wir gehören zur kritischen Infrastruktur“, sagt Landvolk-Geschäftsführer Klaus-Dieter Böse über den Status der Landwirte in der Corona-Krise. „Den Betrieb zumachen können die Landwirte nicht.“ Etwa wenn sie Nutztiere zu versorgen haben. Dennoch sei noch nicht klar, was in Quarantäne-Fällen sei. „Wir sind dabei, einen Notfallplan zu erstellen.“ Es gebe viele Fragen zu klären, gerade was Tiere und deren Betreuung im Quarantäne-Fall angeht, aber auch, ab wann ein Landwirt nicht mehr selber mit dem Trecker auf den Acker darf. „Corona hat auch uns voll im Griff.“

„Ich habe nur ein Drittel der Erntehelfer, die ich eigentlich bräuchte“, sagt Ehrhardt. Bis vor kurzem habe er noch überlegt, ob er überhaupt die Ernte einfahren soll. Jetzt fiel die Entscheidung: „Wir machen es.“

Sorge über Ausfall der Gastronomie

Auch Henning Kuhls aus Neubokel hat Erntehelfer am Start – aber nicht genug. „Ein Teil ist gekommen, aber lange noch nicht alle.“

Der erste Spargel ist da, aber nun fehlen Erntehelfer und Abnehmer: Die Corona-Krise bereitet auch Henning Kuhls aus Neubokel Kummer. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Was ihm mindestens genauso viel Kummer bereitet: „Die Gastronomie ist zu.“ Ein wichtiger Absatzmarkt für Kuhls, den der Wochenmarktverkauf womöglich nicht ausgeglichen werde. „Wir müssen abwarten. Es ist eine schlechte Situation für uns.“

Es gibt auch Optimisten

„Wir haben seit Anfang März unsere Mitarbeiter regelmäßig über die Situation in Deutschland informiert“, sagt Paul Schofer vom Eickenhofer Spargelreich in Eickhorst. „Wir werden von kommender Woche an stechen.“ Schofer bleibt Optimist. Er rechnet damit, dass viele seiner polnischen Kräfte kommen werden. Die Landwirtschaft gelte inzwischen als „kritische Infrastruktur“, weshalb die Kräfte einreisen dürften.

Besuch von Kita-Kindern fällt diesmal wohl flach: Beim Eickenhöfer Spargelreich in Eickhorst geht man dennoch zuversichtlich durch die Corona-Krise. Quelle: privat

„Eine logistische Herausforderung“

Das Problem sei bislang die Rückkehr nach Polen. Die wäre mit einer zweiwöchigen Quarantäne verbunden. Deshalb kämen die Saisonarbeiter nicht mit einem Reisebus, dessen Fahrer davon betroffen wäre, sondern mit eigenen Autos. „Es ist eine logistische Herausforderung.“ Die Spargelstecher seien dann erst einmal für zweieinhalb Monate hier. Urlaub in Polen – etwa bei einem Geburtstag in der Familie – falle dann aber erstmal flach.

Kopfschütteln über „absurde“ Idee

Nicht nur die Spargelbauern sehen die Idee, Beschäftigte aus der in die Zwangspause geschickten Gastronomie als Spargelstecher einzusetzen, eher skeptisch. Für Dehoga-Kreissprecher Armin Schega-Emmerich ist so etwas ein schlechter Witz. „Ich finde das ein bisschen absurd.“ Und zynisch gegenüber jener Branche, die am meisten unter dem Shutdown des öffentlichen Lebens leide. „Wenn ich in meine Bücher gucke – das steht nichts mehr drin.“ Familien-, Firmen- und Vereinsfeiern – alles gestrichen, für lange Zeit. „Ob die Landwirte ihren Spargel überhaupt noch los werden, ist für mich die große Frage.“

Paul Schofer bleibt da Optimist. „Ich kann nur alle motivieren, sich in diesen Krisenzeiten Gutes zu tun.“ Das gehe auch in den eigenen vier Wänden – beim Selberkochen.

Von Dirk Reitmeister