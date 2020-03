Wenn der Einkaufs-Hamster nur ein hilfsbereiter Mitmensch ist

Gifhorn

Hamsterkäufe bleiben ein Thema. Inzwischen wollen erste Kommunen in Deutschland ordnungsrechtlich dagegen vorgehen. Die Stadt und der Landkreis Gifhorn ziehen da nicht mit. Und auch nach Einschätzung von Kaufleuten in Stadt und Kreis Gifhorn wäre das nicht mehr nötig.

„Unsere Mitarbeiter sind angehalten, offensichtliches Hamstern zu unterbinden“, sagt Thomas Witte, Prokurist bei Edeka Ankermann mit acht Märkten vom kleinen Dorfladen in Hohne bis zum E-Center in Meine. „Das wird aber zunehmend schwieriger.“

Hamstern oder Nachbarschaftshilfe?

Ist der Einkaufswagen überladen, weil da jemand seinen Vorratskeller auffüllen will oder für die betagten Nachbarn mit einkauft? Das sei kaum zu unterscheiden, sagt Witte. Diese Erfahrung bestätigt auch Dirk Wede, der in Gamsen das E-Center und in Gifhorn den Innenstadt-Supermarkt betreibt. „Wir versuchen, es mit Fingerspitzengefühl zu regeln.“ Auch er und seine Leute wollen niemandem vor den Kopf stoßen, der sich hilfsbereit auch um den Einkauf gefährdeter Mitmenschen kümmert.

Behörden greifen nicht ein

Erste Kommunen wollen nun mit Kontrollen Hamsterkäufe unterbinden, etwa die Stadt Hanau und der Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen. Die Stadt Gifhorn sieht keinen Grund, ordnungsrechtlich einzuschreiten. Sprecherin Annette Siemer: „Bislang sind keine Beschwerden von Einzelhändlern bei der Stadt eingegangen – auch wenn viele mitbekommen, dass sich einzelne Kunden mit übergroßen Mengen an bestimmten Lebensmitteln, insbesondere Toilettenpapier, Mehl und Trockenhefe eingedeckt haben, so dass andere Kunden leer ausgingen.“ Doch das sei Sache der Händler selbst. „Sie haben das Hausrecht und können gewisse Vorgaben machen.“ Viele Geschäfte seien dazu übergegangen, nur noch eine begrenzte Anzahl bestimmter Artikel pro Käufer herauszugeben. Auch Landrat Dr. Andreas Ebel winkt ab, was mögliche Kontrollen angeht.

„Warenversorgung ist gesichert“

„Wir wundern uns schon: Warum ausgerechnet Toilettenpapier? Es rettet uns im Zweifelsfall nicht das Leben“, sagt Witte Kopf schüttelnd. Er habe schon verzweifelte Anrufe von Altenheimen gehabt, denen der Nachschub ausgegangen sei. Er appelliert einmal mehr an Kunden, für sich nur so viel Waren einzukaufen, wie man selbst braucht. „Die Warenversorgung ist gesichert“, sagt Witte. Es komme genug nach, auch wenn die Mengen nicht auf einen Schlag geliefert werden könnten.

Kunden werden entspannter

Wie Witte sieht auch Wede inzwischen eine gewisse Entspannung. „Es hat sich beruhigt. Die Kunden sind einsichtig“, beobachtet der Gifhorner Kaufmann in den letzten Tagen. Er und Witte führen das auch darauf zurück, dass die Kunden merkten, dass bei allen immer härter anziehenden Einschränkungen die Supermärkte geöffnet bleiben.

