Spuckschutz dran: So starten erste Geschäfte in den Alltag

Im Laden für den Neustart am Montag nach dem mehr als einmonatigen Corona-Shutdown klar Schiff machen: Viele Einzelhändler und ihre Beschäftigten freuten sich am Samstag trotz des Ausflugswetters über die Arbeit, so wie Bärbel Monnier. „Mir hat die Normalität gefehlt.“ Bald kann sie wieder im Sportgeschäft verkaufen. „Ich bin so froh.“

Draußen scheint die Sonne, drinnen müssen die Thermohosen aus dem Regal. Monnier hält beide Daumen in die Höhe. Endlich wieder arbeiten. „Ich kam mir so hilflos vor.“ Sie empfand den Corona-Shutdown zuhause bald als Existenz bedrohend. „Ich habe mich abgelenkt.“ Im Garten und im Wald. „Für mich war Laufen so wichtig.“

Zur Galerie Besonderer Samstag für Läden in der Gifhorner Innenstadt: Die Geschäftsleute und ihre Beschäftigten machten klar Schiff zur Wiedereröffnung am Montag – nach mehr als einmonatigem Corona-Shutdown.

Verkaufen werden Monnier und ihre Kolleginnen Silke Duckstein und Vera Ratajek am heutigen Samstagvormittag nicht. Vor dem Verkaufstresen steht eine Leiter, Chef Peter Gigla hat einen Akkuschrauber in der Hand. Der Spuckschutz muss dran. „Laden wischen, Scheiben wischen“, zählt Gigla weitere Aufgaben dieses Samstags auf. Und die letzte Winterware muss ins Lager.

Das Quartett macht sich auch daran, mit schwarzem Klebeband die Abstände zu markieren. Silke Duckstein stellt einen hüfthohen Kegel auf. „Hier können wir das Schild ,Abstand halten’ dran machen.“ Plötzlich taucht eine weitere Frage auf. Wie hygienisch ist Anprobieren? Gigla: „Das müssen wir klären.“

Auch Gigla ist froh, dass es wieder los geht. Gleichzeitig hofft er, dass die Geschäfte nicht überrannt würden. „Die Virologen warnen, dass eine zweite Welle kommen könnte.“

So läuft es bei den Buchhandlungen

Lutz Dänzer ist an diesem Samstag ein Pendler. Der Buchhändler bringt die Abhol-Ware seines Geschäfts Dänzer von seinem zweiten Geschäft Nolte zurück ins Stammhaus. Die Plastikkiste steht auf der Rampe am Hintereingang von Nolte, wo schon der weiße Caddy wartet. Auf dieser Rampe spielte sich wochenlang der kontaktlose Abhol-Verkauf beider Läden ab. Das ist ab Montag Geschichte, so wie der Bringdienst. „Der war für die Kunden aber super. Wir sind mit zwei Wagen den ganzen Tag durch die Gegend gefahren.“ Und der Online-Shop sei besser gelaufen als vor Weihnachten.

Dennoch ist Dänzer froh über die Rückkehr zur Normalität. „Ich freue mich wie Bolle.“ Wenn der Alltag auch etwas anders aussieht. Auch bei ihm steht gerade eine Leiter vor dem Lotto-Stand. Der Verkaufstresen für die Bücher hat schon einen Spuckschutz, jetzt ist Lotto dran.

Desinfektionsplan aufgestellt

„Wir haben einen Desinfektionsplan gemacht, wie für die Toilette bei McDonalds“, sagt Dänzer. Alle zwei Stunden werden seine Leute in beiden Geschäften Handläufe und Türgriffe desinfizieren. Bei Dänzer muss das Team noch alle Abstandsmarkierungen aufkleben. Bei Nolte gab es schon ein rotweißes Band vor der Kasse in jenen anderthalb Wochen während des Shutdowns, in denen dieser Laden wegen des Verkaufs von Zeitungen und Zeitschriften noch aufmachen durfte. Aus der Zeit hat Dänzer auch eine Erfahrung mitgenommen: „Die Kunden haben Abstand gehalten.“

Nicht alle machen am Montag auf Auch Udo von Ey ist am Samstag im Geschäft. Aber er bereitet es nicht auf die Wiedereröffnung am Montag vor. 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche: Das ist eindeutig mehr als die magische Grenze von 800. Nur Teile des Kaufhauses öffnen will von Ey nicht. Haushaltswaren offen, Spielwaren dicht? Er winkt ab: „Das würde nur für Verwirrung sorgen.“ Das Kaufhaus Schütte setzt erst einmal weiter auf Online- und Abhol-Verkauf. Von Ey und ein Mitarbeiter machen wie auch an den Tagen zuvor bestellte Ware reise- oder abholfertig. Das Online-Geschäft sei kein voller Ersatz fürs Einkaufen im Kaufhaus, sagt von Ey. „Aber es bringt Liquidität.“ So komme das Kaufhaus über die Durststrecke. Grundsätzlich freue er sich, dass es Schritt für Schritt mit dem Handel weiter gehe. Er habe Verständnis dafür, dass nicht zu viele Menschen in die Innenstädte strömen sollen und deshalb größere Geschäfte noch warten müssen, wenn es auch weh tue. „Ich nehme die Epidemie sehr ernst. Ich hoffe, dass wir ab Mai öffnen können.“

Dänzer ist vorsichtig optimistisch, will aber nicht orakeln. An der Taschenbücher-Wand steht „Die Neuerscheinungen im März“. April-Neuerscheinungen wird er heute nicht einräumen, die hat er nämlich nicht. Mitte März hatte er sämtliche Bestellungen storniert. Mal abwarten, wie es anläuft. Dänzer wuchtet die Plastikkiste mit den Büchern fürs Stammhaus in den Caddy. Dann fährt er rüber. „Ich bin echt gespannt.“

Von Dirk Reitmeister