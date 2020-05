Corona: Werden „Heiße Kartoffeln“ serviert?

Gifhorn

Die Veranstaltungszentren sind dicht, es gelten Mundschutzpflicht und strikte Abstandsregeln: Die Corona-Krise und ihre Folgen macht auch den Kulturvereinen im Landkreis das Leben schwer. Das Konzept für die „Heißen Kartoffeln“ liegt fertig in der Schublade. Ob die Kabarett-Tage in gewohnter Weise stattfinden können, ist noch unklar.

Bereits zum 17. Mal wollen die Kulturvereine aus Gifhorn, Leiferde, Meinersen, Hankensbüttel, Wesendorf, Papenteich und Wittingen die „Heißen Kartoffeln“ gemeinsam servieren, doch es gibt noch viele offene Fragen. „Die sieben Veranstaltungen sind durchgeplant, die Künstlerinnen und Künstler verpflichtet“, sagt Dr. Elga Eberhard vom Kulturverein Gifhorn. Sie ist seit Jahren verantwortlich für das Gesamtkonzept der erfolgreichen Veranstaltungsreihe, die am 18. September starten soll.

Keine öffentliche Präsentation

„Eine öffentliche Präsentation, die für den 14. Mai in der Alten Schalterhalle der Sparkasse geplant war, haben wir abgesagt“, sagt Eberhard das. Sie will das Programm nun auf andere Weise in die Öffentlichkeit bringen. „Da müssen sich die Kulturvereine jedoch noch untereinander abstimmen“, sagt die Planerin. „Zu lange dürfen wir allerdings nicht warten, denn der Vorverkauf muss anlaufen“, steht für die Expertin fest.

Die vielen Eventualitäten und unklaren Vorgaben bereiten Dr. Elga Eberhard jedoch Kopfzerbrechen. „Wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir die Kabarett-Tage anbieten, doch es sind noch viele Details zu klären“, so Eberhard. Gelte die Abstandsregelung weiter, könne in den Veranstaltungszentren nur jeder dritte Sitzplatz genutzt werden, auch nur jede zweite Stuhlreihe stünde zur Verfügung. „Wir hoffen auf eine weitere Lockerung, denn unter diesem Umständen würde es nur schwer gehen“, steht für Dr. Elga Eberhard fest.

Kein Aboverkauf

Diese Probleme haben auch die sieben Kulturvereine bei der Planung der eigenen Spielzeit. Beim Kulturverein Gifhorn kann der für den 8. Juni geplante Aboverkauf nicht starten. „Die Abonnenten erhalten von uns eine Buchungsbestätigung und können voraussichtlich ihre Abos am 23. August abholen“, so Eberhard. Solange nicht feststehe, wann der Spielbetrieb wieder losgehe, sei es auch schwierig, Nachholtermine festzumachen.

„Der Kulturverein Gifhorn stellt darum für diejenigen, die spätere Termine nicht wahrnehmen können oder wollen, selbstverständlich einen Gutschein aus“, so Eberhard. Aber der Verein freue sich auch, wenn die Eintrittspreise gespendet werden. Mit „Bühne frei“ will Gifhorns Kulturverein am 5. September in die Spielzeit gehen.

Treue halten

„Spenden tragen dazu bei, dass der Kulturverein Gifhorn und andere Kulturvereine im Kreis auch nach der Krise weiter ihren Anteil am kulturellen Leben leisten können“, hofft Eberhard darauf, dass die Menschen der Kultur treu bleiben. „Sonst könnte die Kultur – dazu gehören Künstlerinnen, Künstler und Macher – unwiderbringlichen Schaden nehmen.“ Der Verein selbst halte engen Kontakt mit den Akteuren und Förderern, versichert Eberhard.

„Bei aller Sorge um die Künstlerinnen und Künstler sowie unserer geplanten Veranstaltungen steht die Gesundheit unseres Publikums, unseres Teams und der Ensembles immer an erster Stelle“, betont Britta Scheller, Vorsitzende des Kulturvereins Gifhorn.

Von Uwe Stadtlich