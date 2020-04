Polizei will am Wochenende verstärkt kontrollieren

Kreis Gifhorn

Mit dem kalten Wind ist es wohl bald vorbei, schon das kommende Wochenende soll vom Wetter her passabel werden. Wer an die frische Luft und in die Natur will, sollte dennoch nicht übermütig werden. Die Gifhorner Polizei kündigt an, die Beachtung der Regeln rund um die Ausgangsbeschränkungen zur Corona-Krise zu kontrollieren – und nötigenfalls zu kassieren.

Vier Männer in einem Auto, zu wenig Abstand in der Schlange vor dem Bäcker und hier und da Grüppchen von deutlich mehr als zwei Menschen dicht beieinander: Bereits am vorigen Wochenende hat die Gifhorner Polizei im ganzen Kreis einige Verstöße gegen die Auflagen zur Vermeidung einer Verbreitung der Corona-Viren festgestellt. Das kommende Wochenende soll durchgängig sonnig werden, der Sonntag dazu noch mild. Darauf stellt sich auch die Polizei wieder ein, sagt Sprecher Thomas Reuter.

Polizei kündigt strengen Kurs an

„Wir sind ohnehin seit Beginn der Verordnung verstärkt unterwegs“, sagt Reuter. „Die Hotspots sind uns bekannt, die haben wir auf dem Schirm.“ Zum Beispiel den Schlosssee in Gifhorn, den Tankumsee und den Bernsteinsee. Reuter kündigt einen strengen Kurs an: „Wir werden rigoros Anzeigen schreiben.“ Denn inzwischen sollte es jeder begriffen haben: allerhöchstens zu zweit oder im Familienverbund, dessen Mitglieder sowieso alle in einer Wohnung leben, unterwegs sein und mindestens 1,50 Meter, besser noch zwei Meter Abstand halten.

Bei Vorsatz wird kassiert

„Wir werden es im Einzelfall prüfen“, sagt Reuter. Sollte der Abstand mal 1,20 statt 1,50 Meter betragen, dürfte es sicher bei einer Ermahnung bleiben. „Wenn etwas offensichtlich vorsätzlich ist, schreiben wir eine Anzeige.“ Inzwischen habe Niedersachsen einen landesweit einheitlichen Bußgeldkatalog in Arbeit, der sich wohl am Bremer Modell mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro orientieren dürfte.

Gifhorner weit gehend diszipliniert

„In den vergangenen Tagen hat es gut geklappt“, sagt Reuter über die Disziplin der Gifhorner. Es habe bislang nur kleine Ausnahmen gegeben. „Eine 100-Prozent-Quote wäre auch unnormal.“ Reuter appelliert an alle Einwohner, Geduld zu haben und die Einschränkungen hinzunehmen und zu befolgen, ohne auf Naturerlebnisse an der frischen Luft verzichten zu müssen. „Man kann sich aus dem Weg gehen und Abstand halten.“

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister