Corona-Krise: Nun läuten täglich die Kirchenglocken in Gifhorn

Gifhorn

Die Corona-Krise stellt auch die katholischen und evangelischen Kirchen vor große Herausforderungen. Als Signal, den Menschen trotz gebotener Distanz nahe zu sein und Gemeinschaft zu zeigen, läuten ab Freitag täglich um 18 Uhr die Glocken der katholischen und evangelisch-lutherischen Kirchen.

Unter dem Motto „Wir halten uns fern und sind füreinander da“ sind alle Menschen dazu eingeladen, einmal am Tag für ein gemeinsames Gebet innezuhalten. Allabendlich läuten um 18 Uhr die Glocken der Kirchen im Stadtgebiet, für etwa fünf Minuten. Währenddessen können die Menschen zu Hause beispielsweise das Vaterunser sprechen oder auch persönlich beten. „Wir laden damit ein, gemeinsam für den Ort, das Land und die Welt und für uns selbst zu beten. So betet jeder Haushalt für sich, doch beim gemeinsamen Gebet wissen sich dabei alle mit allen verbunden“, so Superintendentin Sylvia Pfannschmidt und Pastoralreferent Martin Wrasmann. Die Aktion beginnt am Freitag.

Von Andrea Posselt