Mahnwache statt Ostermarsch

Gifhorn

Voriges Jahr hatten die Organisatoren sich über 200 Teilnehmer am Ostermarsch und dem Friedensfest gefreut – „das waren mehr als in Wolfsburg und Braunschweig“, erinnerte sich Jörg Prilop vom Bündnis Bunt statt Braun. Deshalb war für dieses Jahr eine noch größere Aktion geplant, noch mehr Organisationen wollten sich mit Infoständen beteiligen, noch mehr Musiker das Friedensfest im Georgshof bereichern. Und dann kam das Corona-Virus und warf alle Pläne über den Haufen.

Das Symbol des Regenbogens

Stattdessen gab es am Karsamstag eine Mahnwache mit Transparenten und viel Lesestoff am Ceka-Brunnen, „alles natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln“, betonte Prilop. Darunter auch ein Banner, das an den 15-jährigen Flüchtling erinnerte, der am vergangenen Dienstag in Celle von einem Deutschen erstochen wurde, und das Regenbogenbanner mit dem italienischen Wort „Pace“ – Frieden – darauf. „Dieser Regenbogen schlägt eine Brücke zwischen der Friedensbewegung und Corona“, stellte Prilop fest, „denn das Symbol der italienischen Friedensbewegung ist in der Zeit der Pandemie erneut als Zeichen der Hoffnung überall zu sehen.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Fast 200 Teilnehmer bei Ostermarsch durch Gifhorns Innenstadt

Es wäre aus mehrfacher Hinsicht ein besonderer Ostermarsch geworden: „Auf den Tag genau vor 60 Jahren hat in Deutschland der erste Ostermarsch stattgefunden“, so Prilop. 1960 seien Pazifisten und Kriegsdienstverweigerer in einem Sternmarsch von Hamburg, Bremen, Hannover und Braunschweig nach Bergen-Hohne gezogen. „Dort hat die US-Armee die Honest-John-Raketen als Träger für Atomwaffen getestet.“ Daran sollte der Gifhorner Ostermarsch mit Kundgebungen auf dem Schillerplatz, am Ceka-Brunnen und im Georgshof erinnern.

75 Jahre nach Kriegsende

Aber die Organisatoren – das Bündnis Bunt statt Braun, die evangelische und die katholische Kirche, Gewerkschaften und Fridays for Future – wollten auch erinnern an die Ereignisse in Gifhorn am 11. April 1945: „Auf den Tag genau vor 75 Jahren sind die Amerikaner über Lüneburger Straße und Torstraße in Gifhorn einmarschiert“, erinnerte Prilop. Es war ein nahezu friedliches Kriegsende in der Stadt: „Der Volkssturm hatte sich bereits zurückgezogen, es kamen nur vier Menschen ums Leben.“ Einer davon war der 14-jährige Adolf Stöckmann, Prilop schildert die Ereignisse: „Er hatte sich beim Reichsarbeitsdienst-Lager am heutigen SV-Gelände eine Fliegerjacke geholt, weil er etwas zum Anziehen brauchte.“ Damit war der Junge dann auf dem Fahrrad Richtung Norden aus der Stadt gefahren, die Amerikaner hätten ihn aufgrund der Jacke als Feind wahrgenommen und erschossen.

Lesen Sie auch: Darum gibt es in Gifhorn wieder einen Ostermarsch

Ebenfalls am 11. April 1945 waren die ungefähr 1800 Zwangsarbeiter im Landkreis befreit worden, von denen 400 aufgrund einer Methylalkohol-Vergiftung zwischen dem 24. und dem 26. April 1945 ums Leben kamen. „Am 24. April wollten wir deshalb eine Gedenktafel am Bahnhof Gifhorn-Süd aufhängen“, sagte Prilop. Das wird wegen der Corona-Pandemie zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich sein. „Wir werden stattdessen Blumen auf den Gräbern der Zwangsarbeiter auf dem evangelischen und dem katholischen Friedhof in Gifhorn niederlegen.“ Die Gedenktafel wird zu einem späteren Zeitpunkt aufgehängt, und auch das Friedensfest im Georgshof soll nachgeholt werden, „vermutlich im Herbst“, kündigte Prilop an.

Von Christina Rudert