Zu wenig Abstand oder zu große Gruppen: 100 Verfahren laufen beim Landkreis Gifhorn

Bei Verstößen gegen Corona-Regeln greifen Polizei und Ordnungsämter im Kreis Gifhorn durch. Neuerdings ist die Anzahl der laufenden Verfahren dreistellig geworden, teilte der Landkreis auf AZ-Nachfrage mit. Meistens geht es um nicht eingehaltene Abstandsregeln.

Erfahrene Streifenbeamte machen in diesen Wochen ganz neue Dienstalltagserfahrungen. Was sonst Tagesordnung war, hat gerade Pause. Dafür müssen die Beamten alle Nase lang Anrufen von besorgten Bürgern nachgehen. Doch die zehnköpfigen Gruppen feiernder Leute im Garten des Nachbarn stellten sich häufig als Familienkreise heraus, die dort legitim fröhliche Stunden verbringen. Das grenze zuweilen schon an Denunziantentum.

„Jeden Tag kommen Anrufe“, bestätigt Polizeisprecher Thomas Reuter. Und die eben beschriebene Situation ist auch ihm zufolge ein Klassiker. „Häufig sind es einfach nur Familien.“ In Spitzenzeiten zählte der Fachbereich Ordnung der Stadt Gifhorn 20 bis 30 Anrufe pro Tag. Das hat sich nun gelegt, berichtet Christian Schnur vom Bürgermeisterbüro. „Inzwischen gehen nur noch vereinzelt Meldungen bei der Stadt ein. Die Bürger wenden sich jetzt direkt an die Polizei oder an das Gesundheitsamt des Landkreises.“

Zur Galerie Abstand halten ist und bleibt das oberste Gebot: Deshalb machen die Ordnungsbehörden im Kreis Gifhorn ernst mit der Ahndung von Verstößen gegen die Regeln., Inzwischen laufen 100 Verfahren.

Nicht jeder Anruf scheint unbegründet gewesen zu sein und folgenlos zu bleiben. „Aktuell laufen rund 100 Verfahren“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. „Davon wurden bereits über 30 Bußgelder erlassen.“ Deren Höhe liege zwischen 100 und 300 Euro. „Die meisten Verfahren richten sich gegen Privatleute.“

Klassische Verstöße sind dem Landrat zufolge die Nichteinhaltung des Mindestabstandes von anderthalb Metern „und das Treffen im öffentlichen Raum mit mehr als zwei Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts stellen vor allem an einem Punkt mehr Nachlässigkeit fest als zu Beginn des Lockdowns: „Im Bereich des Wochenmarktes fällt auf, dass die Besucher nicht mehr die wünschenswerte Disziplin vergangener Wochen an den Tag legen“, sagt Schnur.

Mediziner wirbt für Abstand und Schutzmasken

Dabei sei gerade das Abstandhalten der wichtigste Schutz vor Ansteckung mit einer Virus-Krankheit, gegen die noch kein Kraut gewachsen sei, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Auch der Mundschutz schütze. Unter Umständen als einfache Stoffvariante sogar den Träger selbst, weil dieser damit gegebenenfalls wenigstens nur eine kleinere Dosis Viren aufnehmen und die Infektion damit leichter verlaufen würde.

In vielen Fällen reiche es, mit den Menschen über Verstöße zu sprechen, sagt Reuter. „Es wird nicht gleich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben.“ Die meisten Leute seien einsichtig. Laut Schnur wollen vor allem Geschäftsleute vorbeugen, damit sie erst gar nicht in Erklärungsnot kommen: „Viele Anfragen werden seitens Gewerbetreibenden, aktuell insbesondere aus der Gastronomie an den Fachbereich Ordnung gerichtet. Aber auch Campingplatzinhaber und deren Besucher melden sich verstärkt, um die aktuellen Regelungen zu erfragen und Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen.“

Von Dirk Reitmeister