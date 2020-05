Corona-Krise: Ab Mittwoch wieder Mühlen und Tiere angucken

Kreis Gifhorn

Erste Schritte zurück in die Normalität auch für Mühlenmuseum, Otterzentrum und Nabu-Artenschutzzentrum: Die drei Einrichtungen im Kreis Gifhorn wollen am Mittwoch wieder öffnen. Es wird Einschränkungen und Schutzmaßnahmen geben.

Spuckschutz an den Kassen ist schon installiert, noch aufzubringen sind Abstandsmarkierungen: Das Otterzentrum in Hankensbüttel sieht sich bereit, sagt Dr. Oskar Kölsch von der Aktion Fischotterschutz. Selbst auf den Herrentoiletten achte man auf Abstandsregelungen: Jedes zweite Urinal sei gesperrt. „Wir müssen noch gucken, wie wir die Abstände bei den Fütterungen regeln.“ Mitarbeiter würden draußen und an den beliebten Beobachtungsstellen ein Auge auf die Situation haben. Doch noch sind nicht alle Fragen geklärt, weiß Kölsch. Etwa, ob die Besucher einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen. Die Verordnung vom Land sei noch nicht da.

Anzeige

Aus dem Corona-Schlag erwacht: Auch das Otterzentrum will am Mittwoch wieder an den start gehen. Dazu sind schon einige Schutzvorkehrungen gegen eine Ansteckung mit dem Virus getroffen. Quelle: Aktion Fischotterschutz, Jan Piecha

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Gucken, wie die Bedingungen sind“

Bereits in der jüngsten Zeit fuhren immer wieder schon Besucher auf den Hof, die den Störchen beim Brüten zusehen wollten. Auch Bärbel Rogoschik vom Artenschutzzentrum in Leiferde will deshalb ihre Einrichtung gern am Mittwoch wieder öffnen. Doch ganz endgültig konnte sie das am Montag noch nicht zusagen, denn auch ihr fehlt bislang eine Verordnung mit konkreten Vorgaben. „Ich muss gucken, wie die Bedingungen sind.“

So macht es das Mühlenmuseum

Das geht Philipp Oppermann vom Mühlenmuseum in Gifhorn ähnlich. Dennoch steht für ihn schon fest, ab Mittwoch wieder zu öffnen. Wenn auch mit eingeschränkten Öffnungszeiten: von Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr statt 10 bis 18 Uhr, und entgegen der Gewohnheit bleibt das Mühlenmuseum am Montag zu. „Wir wissen auch noch nicht, wie sich die Besucherzahlen entwickeln.“

Auch sonst hat sich das Team des Mühlenmuseums Gedanken um Schutzmaßnahmen gemacht. So sollen überall dort, wo sich Schlangen bilden könnten, Abstandsmarkierungen angebracht werden. Die Besucherzahlen in den Mühlen würden reduziert. Sollte eine Mund-Nase-Bedeckung Pflicht werden, werde man das ausschildern. „Meine Einschätzung ist, dass die Leute das sowieso aufsetzen werden.“

Der Landkreis Gifhorn macht noch keine Angaben, welche seiner Museen wann eröffnen, und verweist dabei auf die noch fehlenden Vorgaben des Landes.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister