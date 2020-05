Bleiben viele Spielplätze doch noch geschlossen?

Gifhorn

Noch flattern rotweiße Trassierbänder vor den Spielplätzen im Kreis Gifhorn im Wind. Ab Mittwoch könnte das der Vergangenheit angehören, sagt das Land Niedersachsen. Es gibt Outdoor-Spielplätze von da an wieder frei. Doch spielen die Kommunen dabei mit? Sicher ist das nicht, denn ihnen fehlen noch die konkreten Verordnungen zur Umsetzung. Es geht vor allem um die Frage der Abstandsregelungen und wer für deren Umsetzung aufkommt.

Die Stadt Gifhorn winkt schonmal ab. Dort bleiben die Spielplätze auch in den kommenden Tagen noch geschlossen. „Wir warten mit Spannung auf die Verordnung des Landes, die frühestens für Mittwoch angekündigt ist“, sagt Erste Stadträtin und Leiterin des Corona-Krisenstabes, Kerstin Meyer. „Die Wiedereröffnung der Spielplätze wird dann gemäß der entsprechenden Vorgaben erfolgen. Wie und unter welchen Bedingungen dies sein wird, kann erst gesagt werden, wenn diese vorliegen.“

Wie viele Kinder pro Spielplatz ?

Der Fachbereich Hochbau stelle gerade die Flächengrößen der Kinderspielplätze zusammen. Auf dieser Basis lege die Stadt fest, wie viele Kinder gleichzeitig auf dem jeweiligen Spielplatz herumtoben dürfen, ohne sich dabei zu nahe zu kommen. Ob die Stadt die Spielplätze noch vor dem Wochenende oder erst am Montag öffnen wird, hänge davon ab, wann das Land die Verordnung erlässt und schriftlich bekannt gibt, erklärt Babette Kutrib, Leiterin des Fachbereichs Ordnung. „Wenn uns die schriftliche Verordnung erst Freitagnachmittag vorliegt, schaffen wir es mit der Umsetzung zum Wochenende nicht mehr.“

„Das Land hat einen gewissen Sinn für Humor entwickelt“, kommentiert Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms das Warten auf konkrete Verordnungen, wie allgemein angekündigte Lockerungen denn nun im Detail umzusetzen sein sollen. Arms macht keinen Hehl daraus, wie er am liebsten mit den Spielplätzen verfahren würde. „Ich würde sie lieber geschlossen halten.“ Es sei denn, die Gemeinde könne ein Schild nach dem Motto „Eltern haften für ihre Kinder“ aufstellen. Denn eines ist für Arms klar: „Ich kann nicht an 20 Spielplätzen 20 Aufseher aufstellen.“ Die Gemeinde könne daher nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass sich Kinder im Eifer des Spiels an die 1,5 Meter Abstandsregelung halten.

Wer passt auf die Kinder auf?

Das sieht Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose genauso. Auch sie würde im Falle einer Öffnung der Spielplätze entsprechende Aushänge anbringen lassen, dass sich die Gemeinde nicht um die Einhaltung der Abstandsregelungen kümmern werde. „Anders kann man es nicht machen. Dafür haben wir das Personal nicht.“ Sie hofft, dass die Verordnung so schnell wie möglich kommt, damit die Gemeinde weiß, wie sie vorgehen muss. „Das kann man nicht einfach so aus dem Handgelenk schütteln.“

Von Dirk Reitmeister