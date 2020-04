Jetzt müssen auch Teile der Diakonie in die Kurzarbeit

Kästorf

Jetzt ist auch die Dachstiftung Diakonie von Kurzarbeit betroffen. Denn mit ihren Betrieben ist sie ein wichtiger Dienstleister und Zulieferer unter anderem für die vom Corona-Shutdown betroffene Autoindustrie.

Volkswagen hat die Produktion eingestellt, Seminare und Veranstaltungen sind abgesagt, Kunden ziehen Aufträge zurück. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gehen auch an den Gesellschaften der Dachstiftung Diakonie nicht spurlos vorüber: In den Diakonischen Betrieben Kästorf (DBK), der Tischlerei und im Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung (ZEB) ist Kurzarbeit angesagt.

Rahmendienstvereinbarung geschlossen

Die guten Nachrichten in diesem Zusammenhang: Vorstand, Personalservice und Mitarbeitendenvertretung haben eine Rahmendienstvereinbarung geschlossen, in der ein Zuschuss des Unternehmens zum Kurzarbeitergeld vereinbart ist. Demnach bekommen alle Mitarbeitenden, die in Kurzarbeit gehen, 81 Prozent ihres bisherigen Nettogehalts weiter bezahlt. „Die Maßnahme soll für die betroffenen Mitarbeitenden und ihre Familien die Situation mildern. Sie ist ein Zeichen der Solidarität. Die gesamte Situation ist auch für ein gesundes Unternehmen wie die Dachstiftung eine wirtschaftliche Herausforderung“, betont Vorstand Hans-Peter Daub.

„Null-Kurzarbeit unvermeidbar“

Die Rahmendienstvereinbarung zur Kurzarbeit gilt zunächst bis 30. Juni. „Seit dem 23. März arbeiten in den Industriellen Dienstleistungen der DBK die Mitarbeitenden nur 40 Prozent der regulären Arbeitszeit, vom 14. bis 18. April ist Null-Kurzarbeit unvermeidbar“, bedauert Dr. Jens Rannenberg.

Vorstände verzichten auch

Den Führungskräften der Diakonie sei bewusst, dass die Zeiten für Mitarbeitende schwierig seien. Um Notfälle mildern zu können, sei ein Corona-Notfall-Fonds eingerichtet worden, der allen Bewohnerinnen und Bewohner sowie Klientinnen und Klienten wie auch den Einrichtungen zu Gute kommen soll. Als Zeichen ihrer Solidarität können Mitarbeitende und Förderer der Dachstiftung einen Beitrag zur Abmilderung besonderer sozialer Härten leisten. Auch die Vorstände Rannenberg und Daub leisteten einen persönlichen Beitrag mit dem Verzicht auf einen Gehaltsanteil für die Laufzeit der Kurzarbeit in der Dachstiftung.

