Die Ausstellung zum Jubiläum gibt es schon

90 Jahre ist die alte Dame alt – und so lebendig wie eh und je: Die evangelische Kita Bleiche hätte eigentlich am Samstag, 16. Mai, ihr 90-jähriges Bestehen feiern wollen mit einem Tag der offenen Tür. Eigentlich, denn das verhindert Corona. Trotzdem ist das Team der Kita rund um die Leiterin Christa-Elisabeth Jambor aktiv.

Die ganze Zeit achtete das Team der Kita darauf, den Kontakt zu den Kindern zu halten. So bekamen sie Videos über die baulichen Veränderungen der vergangenen Wochen, bekamen Geschichten vorgelesen, Lieder gesungen und anschaulich biblische Geschichten erzählt. Die sechs pädagogischen Mitarbeiter haben den 14 Krippen- und 25 Kita-Kindern einen Brief mit Bildern geschrieben und jedem Kind persönlich ein kleines Ostergeschenk vorbei gebracht – natürlich unter Wahrung der notwendigen Abstände.

Eine Ausstellung ist entstanden

90 Jahre Kita Bleiche: Die Kinder haben gemalt und gebastelt. Quelle: Kita Bleiche

„Trotz all dieser Kontakte stellten wir Mitarbeiter in der Kita uns immer wieder die Frage: Wie geht es den Kindern? Was vermissen sie? Worauf freuen sie sich?“, sagt Christa-Elisabeth Jambor. Diese Frage hat sie per Sprachnachricht an die Kinder weiter gegeben und um gemalte und gebastelte Rückmeldungen gebeten. Aus den Ergebnissen entstand eine kleine Ausstellung. „Die Werke unserer Kinder und ihren Familien zeigen deutlich, wie sehr die Kinder sich auf die Kita freuen“, stellt Christa-Elisabeth Jambor fest.

Geplant war eine Ausstellung für den Tag der offenen Tür am 16. Mai. Dieser fällt aber ebenso wie das große Sommerfest zum Jubiläum aus. „Es wird aber auf jeden Fall nachgeholt“, verspricht die Kita-Leiterin. Zurzeit ist der Spätherbst als Termin für den Tag der offenen Tür geplant, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Alle Besucher können dann die Ausstellung ansehen und erfahren durch biblische Geschichten und Rituale, die die Kinder durch den Alltag begleiten, mehr über das christliche Konzept der Kita Bleiche. „Und feiern – feiern können wir den 90. auch noch nächstes Jahr! Wir freuen uns darauf!“, sagt Christa-Elisabeth Jambor – dann wird es der Geburtstag 90a.

90 Jahre Kita Bleiche: Die Einrichtung hat ein neues Logo. Quelle: Kita Bleiche

Auch im Haus hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Es gibt ein neues Logo, das das Kita-Haus andeutet und in Form des Regenbogens die Hoffnung für die Welt symbolisiert, um zu zeigen: Die Kita ist an jedem Tag von Gott behütet. Außerdem wurde in der Kita einiges umgebaut, verschönert durch frische Farben und umstrukturiert. Wichtig war dem Team, die Zeit ohne Kinder zu nutzen, um die Arbeitsmöglichkeiten praktikabler und die Arbeitsinhalte transparenter zu machen. Im Krippenbereich wurden die Garderobe und das Tor umgebaut, der Kita-Bereich bekam einen vollständig gefliesten Waschraum. Im Eingangsbereich ist jetzt für alle Besucher des Hauses anschaulich gestaltet, wer in dieser Einrichtung arbeitet.

Jetzt heißt es abwarten: „Wir wünschen uns zurzeit nur eines sehnlichst: Dass unsere Kinder aus der Kita bald wieder gesund und munter bei uns sein können!“, sagt Christa-Elisabeth Jambor.

