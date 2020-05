Trend zur Karte: Wird Bargeld zum Ladenhüter?

Bei allem Trend zum bargeldlosen Bezahlen, den Udo von Ey in seinem Kaufhaus Schütte auch mit modernen Terminals bedienen kann, bleibt der Gifhorner Kaufmann doch ein Freund des Bargeldes. „Ich persönlich finde es gut, Bargeld in der Tasche zu haben. Dann habe ich einen besseren Überblick.“

Wenn der Vorrat an Scheinen zwischen dem Leder zur Neige geht, weiß man, wie viel Geld man schon wieder ausgegeben hat, sagt auch Karin Schofer von der Awo-Schuldnerberatung in Gifhorn. Das sei beim Bezahlen mit der Karte nicht so. „Der größte Nachteil daran ist, dass ich keinen Überblick habe.“

Was bei vielen Klienten der Schuldnerberatung böse Folgen haben kann. Wer ein Pfändungsschutz-Konto hat, könnte unter Umständen Besuch von einem Inkassounternehmen bekommen, sagt Schofer. Nämlich dann, wenn derjenige im Supermarkt mit Karte bezahlt, die Bank aber den Bezahlvorgang nicht ausführt, weil sonst das P-Konto ins Minus rutschen würde – was nicht gehe. „P-Konten können nicht überzogen sondern nur im Guthaben geführt werden.“ Ruckzuck gerate dann der Betroffene beim Supermarkt in Schulden. Und irgendwann seien auch Supermärkte bei ihren Forderungen mit der Geduld am Ende.

Wenn der Kunde mit ec-Karte bezahlt, legt der Kaufmann noch etwas drauf. Die Gebühren für elektronische Bezahlvorgänge geben die Einzelhändler als Nachteil an. Allerdings müssen sie inzwischen auch Gebühren zahlen, wenn sie sich rollenweise Wechselgeld holten. Die sind laut Bargeld-Fan von Ey aber noch nicht so hoch wie die für Kartenzahlungen.

Und was ist eigentlich mit dem Trinkgeld für die Bedienung in Zeiten des Kartenzahlens? Da gehe noch die eine oder andere Münze über den Tisch, oder der aufgerundete Betrag bei der Kartenzahlung werde der Bedienung zu gute gebucht, versichert Dehoga-Kreissprecher Armin Schega-Emmerich. „Der Gast ist nach wie vor gewillt, Trinkgeld zu geben.“