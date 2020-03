Helios-Klinikum Gifhorn hat noch Kapazitäten frei

Gifhorn

Hilfe in der Not: Das Helios-Klinikum in Gifhorn könnte Patienten aufnehmen, die das Städtische Klinikum Wolfsburg nicht mehr behandeln kann. Das Krankenhaus gegenüber vom Mühlenmuseum verzeichnet eigenen Angaben zufolge noch eine durchschnittliche Auslastung. Auch was Corona-Fälle angeht, sendet es noch entspannte Signale aus.

Das Städtische Klinikum Wolfsburg verschärft nach Erkrankungen beim eigenen Personal die Sicherheitsvorkehrungen und bittet benachbarte Kliniken, Patienten aufzunehmen. Zu solch einer Schützenhilfe ist es in Gifhorn laut Helios-Sprecherin Lisa Altenbeck noch nicht gekommen. „Momentan ist uns der Umfang der Schließung des Klinikums in Wolfsburg noch nicht bekannt.“

Gifhorn durchschnittlich ausgelastet

Offenbar hat aber das Helios-Klinikum noch Platz, einzuspringen für die Wolfsburger Kollegen. „Das Helios Klinikum Gifhorn kann eine normale und durchschnittliche Auslastung verzeichnen“, vermeldete Altenbeck am Montagmittag. „Wir sind nach wie vor auf die zu erwartenden Patienten vorbereitet.“ Und weiter: „Natürlich werden wir alle Notfälle wie gewohnt behandeln.“

Corona-Patienten verlassen Klinikum

Auch in Sachen eigener Corona-Patienten ist die Situation im Helios Klinikum Gifhorn offenbar noch entspannt. Die drei Patienten, die es vorige Woche wegen einer Covid19-Erkrankung behandelt hatte, habe es entlassen können. Aktuell lagen am Montag zwei weitere Covid19-Betroffene im Klinikum, die es voraussichtlich noch am selben Tag wieder verlassen können, wie Altenbeck am Mittag weiter mitteilte.

