SV-Stammtisch will seinen Vereinswirten helfen

Gifhorn

Kann ein Stammtisch seinem Lokal helfen, auch wenn die Mitglieder sich derzeit dort nicht treffen dürfen? Diese Frage stellten sich die sieben Mitglieder des Alt-Senioren-Stammtisches der SV Gifhorn, als sich Corona zur Pandemie ausweitete. Und sie fanden eine Antwort.

Jeden Freitagabend trifft sich der Stammtisch im SV-Heim am Eyßelheideweg. Bei einem Getränk bleibt es dann nicht. So kommen schnell ein paar Euro in der Runde zusammen. Doch seit dem 23. März pausiert die Gruppe – wegen Corona. Das SV-Heim ist geschlossen. Das bedeutet Umsatzeinbußen für das Betreiberpaar Georgia Siasiou und Nektarious Moutas.

Anzeige

Jetzt bluten sie finanziell aus

Doch die ehemaligen Alt-Senioren wussten Rat. „Ich habe die Idee im Ruhrgebiet entdeckt“, erzählt Karsten Hoffmann. Er gehörte schon zum Stammtisch, bevor er mit dem Fußballspielen als Alt-Senior bei der SV Gifhorn aufhörte – das war 2004. Zu zwölft waren sie damals, heute sind neben Hoffmann noch der Gründer Horst Kubitschke, Reinhard Kuhn, Arnold Duvinage, Manfred Franz, Gerhard Sievers und Heinz-Jürgen Bosse dabei. Sie konferierten per Telefon, wie sie dem Betreiberpaar helfen könnten. „Wir hatten hier über die Jahre wirklich Glück mit ihnen. Aber jetzt bluten sie finanziell aus. Dabei wollen wir sie doch als Anlaufstelle behalten“, erklärt Hoffmann.

Hilfe in Form einer Art Gutschein

Man dürfe nicht vergessen, dass sie als Rentner weiter ein gesichertes Einkommen hätten, viele andere aber nicht, so Hoffmann. Dass ihre Hilfe natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann, ist den Männern bewusst. Und: „Alle Wirte haben Probleme, man kann sich aber nur für eine Hilfe entscheiden“, sagt Hoffmann. Diese Hilfe kam nun in Form einer Art Gutschein daher, übergeben von Hoffmann und dem Vize-Vorsitzenden des Stammtisches Reinhard Kuhn. „Wir haben das Geld genommen, das wir vom ersten Aprilfreitag bis einschließlich ersten Mai hiergelassen hätten. Und wir werden die Summen aus den kommenden Freitage nachschieben, bis die Gaststätte wieder öffnen darf“, so Kuhn. Wenn es dem Betreiberpaar wieder besser gehe, würde man diese Summe dann einlösen.

Kontakt zur griechischen Heimat

Georgia Siasiou und Nektarious Moutas freuten sich über die Geste ihrer Gäste – auch, wenn sie derzeit noch zuversichtlich in die Zukunft blicken. „Wir werden mit Sicherheit wieder nach Corona öffnen“, sagen sie. Ihre drei Aushilfen könnten sie zwar derzeit nicht beschäftigen, und auch für sich selbst seien die Tage lang. „Wir verbringen unsere Zeit momentan damit, alles sauber zu machen, mit Reparaturen und Gartenarbeiten“, sagt Siasiou. Und damit, per Telefon verstärkt Kontakt zur Heimat Griechenland zu halten. „Da sind die Regelungen härter als in Deutschland. Wer zum Beispiel einkaufen will, muss sich das erst bei der Polizei genehmigen lassen. Bevor die Erlaubnis nicht da ist, darf man nicht los. Und man darf nur einmal am Tag raus und auch nur in das Geschäft, dass man vorher angegeben hat.“

Von Thorsten Behrens