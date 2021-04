Gifhorn

Große Enttäuschung bei den Hausärzten im Kreis Gifhorn: Auch in der kommenden Woche werden die Impfstoff-Lieferungen nicht üppiger ausfallen als zuletzt. Sie hatten deutlich mehr erwartet. Erschwerend hinzu kommt, dass ein großer Teil der künftigen Lieferung der umstrittene Stoff von AstraZenica sein wird. Das bedeutet viel Überzeugungsarbeit oben drauf.

Die Stoppuhr zeigt aus Sicht von Dr. Ernst Backer aus Gifhorn die Leistungsfähigkeit seiner Gemeinschaftspraxis. Den Fünf-Minuten-Takt habe sein Team geschafft. Was könnte man damit an Menschenmengen impfen! Doch die Lieferzusage für die kommende Woche hat für empörtes Raunen im Chat unter den Kollegen gesorgt. 18 Dosen BiontechPfizer und 40 Dosen AstraZenica hat die Gemeinschaftspraxis in der Gifhorner Innenstadt für kommende Woche zugesagt bekommen. „Das bringt uns nicht wirklich voran.“

Ernüchterung auch bei Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt in Gifhorn und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. „Ich wollte 300 bis 400 Dosen haben.“ 48 werden es nur, BiontechPfizer und Astrazenica Hälfte-Hälfte. „Wir sind alle enttäuscht und müssen das Beste daraus machen.“

Hausärzte-Sprecher Dr. Carsten Gieseking aus Müden hat die Faxen dicke. Nicht das Impfzentrum sollte das Maximum an Impfstoff bekommen, sondern die Praxen der niedergelassenen Ärzte. „Ich plädiere nicht für die Auflösung der Impfzentren“, stellt Gieseking klar. Doch die Praxen sollten mehr Gewicht erhalten bei den Lieferungen.

Ab kommende Woche noch mehr Überzeugungsarbeit

Mit der kommenden Woche erwarten die Ärzte nun noch mehr Diskussionen um den AstraZenica-Impfstoff. Gieseking kritisiert, dass er gezwungen ist, für eine Lieferung BiontechPfizer die gleiche Menge AstraZenica dazu nehmen zu müssen. Das sei so, als müsste ein Obsthändler für 20 Äpfel auch noch 20 Bananen mitnehmen. Und Diskussionen um AstraZenica „haben wir täglich“. Man werde die Alten aber damit impfen. Denn biontechPfizer brauche man für die Jungen.

Ermüdend empfindet das auch Backer. „Es nimmt hysterische Ausmaße an.“ Dieses schlechte Image habe der AstraZenica-Stoff keinesfalls verdient. Dennoch: „Wir reden uns den ganzen Tag den Mund fusselig.“ Viele wollten wohl ausdrücklich noch einmal von ihrem Hausarzt hören, dass der Impfstoff für sie sicher sei.

Ärzte: Impfen kommt nur mit AstraZenica voran

Und die Hausärzte könnten das beurteilen, sagt Ehlers. Er wisse, welche seiner Patienten für diesen Impfstoff problemlos in Frage kommen und welcher Patient Thrombose-Gefahr habe. Mehr als die Hälfte der Skeptiker könne er schließlich auch überzeugen. Das sei wichtig, denn nur mit AstraZenica werde Deutschland schnell genug möglichst viele Menschen durchimpfen und damit zur ersehnten Normalität zurück kehren können. Und laut Gieseking gibt es noch jede Menge Kandidaten der Altersgruppe 60plus, die mit AstraZenica geschützt werden können. „Mehr als genug.“

Die Praxis meldet sich beim Patienten Es bleibt wie gehabt: So lange nicht genug Impfstoff da ist, meldet sich die Hausarztpraxis bei den Patienten. An einer Impfung Interessierte sollten nicht von sich aus anrufen, um die Telefonleitungen nicht zu überlasten. „Wir haben eine lange Liste, und wir vergessen niemanden“, verspricht der Gifhorner Hausarzt Dr. Ernst Backer.

„Wir wollen auf die Tube drücken“

Die Hausärzte sind für die nahe Zukunft jedoch weiterhin zuversichtlich, dass bald mehr Impfstoff zur Verfügung stehen wird. „Da bleibe ich optimistisch“, sagt Ehlers. Für den Mai will Backer auf jeden Fall den Höchstsatz bestellen: Das wären 300 Dosen pro Woche für die Gemeinschaftspraxis. „Wir würden gern auf die Tube drücken.“

Von Dirk Reitmeister