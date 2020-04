Diese Monteure müssen auch mal ins Haus kommen

Gifhorn

Das Haus ist voll mit Homeoffice-Eltern und Shutdown-Schulkindern, und dann kommt noch der Heizungsmonteur? Doch auch in Corona-Krisen-Zeiten lassen sich einige Besuche kaum aufschieben. Etwa die vom Schornsteinfeger oder von der LSW, die nun damit beginnt, die ersten Gasanlagen auf das neue H-Gas umzurüsten.

Homeoffice ist für den Schornsteinfeger nicht möglich, sagt Frank Dornemann, Sprecher der Männer in Schwarz für den Kreis Gifhorn. „Ein Aufschub ist bei uns nur begrenzt möglich. Wir sind zur Gefahrenabwehr unterwegs.“ Bei einigen Anlagen mache es bestimmt nichts aus, wenn sich ein Termin um zwei oder drei Wochen verschiebe. Aber so etwas hänge immer vom Gefährdungsgrad ab. Er selbst habe vor kurzem ein Dohlennest aus einem Schornstein entfernt und damit den Abzug der Abgase wieder sichergestellt.

Anzeige

Ein strikt getaktetes Programm

Terminzwang hat auch die LSW, die nun in der Samtgemeinde Meinersen damit beginnt, Gasanlagen auf das neue energiereichere H-Gas umzustellen. Dieses Projekt mit 50 000 umzustellenden Geräten ist dem Energieversorger zufolge allein schon durch seinen logistischen Aufwand strikt an einen Zeitplan gebunden. Da dürfe nichts dazwischen geraten, denn das Gas werde so oder so zu einem festen Zeitpunkt umgestellt – komme, was da wolle, müssten die Anlagen dann fertig sein.

Besuch des Monteurs unumgänglich

Einige Anlagen müssten nicht vom Monteur umgestellt werden, sie stellten sich von selbst auf das neue Gas ein, so LSW-Sprecherin Birgit Wiechert. „Kunden mit selbstadaptierenden Geräte werden bereits nicht mehr angefahren.“ Doch wo eine neue Düse für den Brenner einzubauen ist, wird der Monteur nicht um einen Hausbesuch herum kommen. In diesem Fall sei an die Sicherheit in Corona-Zeiten gedacht, versichert Wiechert: „Die Monteure schützen sich und damit auch die Kunden durch das Tragen zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung. In der Regel ist auch immer nur ein Mitarbeiter beim Kunden vor Ort.“

Abstand zum Kunden möglich

Dornemann sieht in einem Besuch von Monteuren bei Kunden kein Problem. „Ich bin bislang immer allein auf das Dach gestiegen, um einen Schornstein zu kehren.“ Auch bei der Überprüfung einer Gastherme müsse man keinen hautnahen Kontakt zum Kunden haben.

Störung nicht vom Homeoffice zu beheben

Das sieht auch Installateur Karsten Jähnke, stellvertretender Obermeister der Gifhorner Heizungs- und Sanitärinnung, so. Auch seine Leute könnten nicht im Homeoffice arbeiten. Wenn der Kunde in der kalten Wohnung sitze, müsse er schon den Besuch des Monteurs annehmen. „Wenn eine Störung sein sollte, fahren wir eben raus.“ Natürlich habe er auf die aktuelle Situation reagiert. „Wir machen aktuell keine Wartungen.“ Die könne man auch mal getrost um ein paar Wochen verschieben.

„Nicht aus Jux und Tollerei“

Auch Kreishandwerksmeister Manfred Lippick sieht kein Problem darin, in Zeiten der Corona-Pandemie einen Handwerker ins Haus zu lassen. Der Kunde könne dem Monteur fern bleiben, den nötigen Sicherheitsabstand einhalten. Die Gasthermen ausgerechnet jetzt umrüsten: „Das machen die nicht aus Jux und Tollerei.“

Streicheln erst wieder an Silvester?

Das sei inzwischen auch längst in Fleisch und Blut übergegangen, sagt Schornsteinfeger Dornemann. Ihn haben schon lange keine Kunden mehr angefasst in der Hoffnung danach, ein Stück weit Glück zu erhaschen. „Das hat abrupt nachgelassen“, schmunzelt er. „Ich hoffe, dass es spätestens zu Silvester wieder normal wird.“

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister