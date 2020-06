Gifhorn

Wer wann wo und mit wem gespeist hat, soll in Corona-Zeiten nicht geheim bleiben: Gäste müssen in Gaststätten, Bars und Restaurants ihre Daten hinterlassen, damit das Gesundheitsamt im Ernstfall mögliche Kontakte eines Infizierten nachvollziehen kann. Die allermeisten Gifhorner und Besucher halten sich daran, berichten die Gastronomen. Anderenfalls werde auch nicht bedient. So wie in einem Fall in der Kultkneipe H1.

Holger Hirsch lernt einige Stammgäste ganz neu kennen, wenn er auf das Kontaktformular schaut, das sie ausgefüllt haben. „Gleich zu Anfang kam einer mit , Paul Panzer’ an“, sagt der H1-Wirt Kopf schüttelnd. Der Mann habe seinen Eintrag mit Datenschutz begründet. Das lässt Hirsch nicht gelten. „Wir haben das Bier wieder abgeräumt.“ So hat auch der Stammgast seinen Wirt ganz neu kennen lernen dürfen, ohne den er seine Rechnung machen wollte.

Erst Zwangsschließung wegen Corona, jetzt Betrieb mit Registrierungspflicht als Auflage: Wer bei Holger Hrisch im H 1 nicht mit echtem Namen unterschreibt, bekommt auch kein Bier – so wie der angebliche „Paul Panzer“. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Über die flapsige Bemerkung eines Pärchens vor dem Formular, welchen Namen es denn diesmal eintragen möge, mochte Frederick Meyer vom Hofcafé in Isenbüttel nicht lachen. Diese Gäste habe man gleich nach draußen komplimentiert. „Ich nehme nicht in Kauf, horrende Strafen zu zahlen.“ Denn die Behörden seien da durchaus hinterher. Gleich zu Beginn des Betriebs nach dem Shutdown sei Personal vom Landkreis vor Ort gewesen und habe die Dokumentation der Gäste geprüft.

Auch Armin Schega-Emmerich vom Hotel Deutsches Haus hatte schon „zwei bis drei Fälle“, wo er Gäste bitten musste, das Lokal zu verlassen, weil sie die Formulare nicht ausfüllen wollten. Das Gros aber unterschreibe – hin und wieder durchaus mit einem nörgelnden Kommentar. Solche hören auch Werner Beilke und sein Team von der L’Osteria in der Gifhorner Fußgängerzone gelegentlich. Aber sein Fazit: „Die Gifhorner verhalten sich vorbildlich.“ Anders gehe es bei ihm allerdings auch nicht, wolle man bedient werden. „Wir legen den Zettel hin. Wird der nicht ausgefüllt, geht es nicht weiter. Da gibt es kein Wenn und Aber.“

Holger Hirsch spürt den Unmut der Gäste, den Zettel auszufüllen. Einige stünden dann lieber auf und gehen gleich wieder, andere nähmen es Zähne knirschend hin, berichtet der Gastronom, der versichert, die Daten vertraulich zu behandeln und sie nach drei Wochen zu vernichten. „Dann wird gehäckselt.“ Versuchen welche, nicht ganz so offensichtlich zu tricksen wie der angebliche „ Paul Panzer“? Der war so eindeutig falsch wie die Einträge „ Micky Maus“ und „ Donald Duck“, die Gastronomen aus ganz Deutschland inzwischen abgenervt beklagen. „Wenn uns der Name glaubhaft erscheint, brauchen wir es auch nicht zu überprüfen“, sagt Hirsch. „Wir sind keine Polizeibehörde“, zeigt auch Schega-Emmerich auf, wo die Grenzen der Kontaktformulare im Restaurant sind. Beim Hotelbetrieb sei das etwas anders, da gebe es die formellere Meldebescheinigung mit Vorlage des Ausweises.

