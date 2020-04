Gifhorn

Mit 123 gibt es am Samstag einen an Covid19 Erkrankten mehr als noch am Freitag. Das teilte die Kreisverwaltung am Samstag mit. Es bleibt bei vier Todesfällen. Die Zahl der Menschen, die der Landkreis auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet hat, stieg von 465 auf 473.

Weiterhin gelten folgende Hygieneregeln: Regelmäßig mit Wasser und Seife Hände waschen, Husten in die Ellenbeuge, Niesen in ein Einmal-Taschentuch und etwa ein bis zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nachgewiesen. Während einer Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen können Symptome einer Atemwegserkrankung auftreten, wie Fieber, Husten, Atemnot.

Aktuelle Zahlen und Informationen gibt es auf der Seite des Robert-Koch-Institutes: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html. Das Bürgertelefon des Landkreises Gifhorn ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende zwischen 8 und 16 Uhr kostenlos über folgende Nummer erreichbar: Tel. (0 800) 82 82 444.

