Lichtblicke in schweren Zeiten

„Wo entdecken wir Lichtblicke in einer Zeit, mit der wir gemeinsam oder allein umgehen müssen?“ Diese Frage stellte sich Nadine Müter-Maier, Erzieherin im Pauluskindergarten, und Pastor Georg Julius griff sie auf: „Grade zu Ostern stellt sich die Frage: Wie kann christliche Osterfreude sichtbar werden? Da kommen Lichtblicke grade recht, als Hinweise auf das ‚Licht der Welt‘.“ Und Doris Meier, Kirchenvorsteherin und Erzieherin in Paulus ergänzt: „Bilder tun mir gut: Mit offenen Augen durch die Landschaft zu gehen und die Schönheit der Natur zu entdecken und festhalten“.

Lichtblicke im Format DIN A3

Den Dreien gemeinsam ist die Fotografie als Hobby, und so haben sie bereits Lichtblicke festgehalten, die im Format DIN A3 ausgedruckt und in der Pauluskirche aufgehängt wurden. Da es zurzeit besser ist, zuhause zu bleiben, haben die Lichtblick-Fotografen die Bilder auch unter www.paulus-kirchengemeinde.de ins Internet gestellt. Aber die Kirche ist in den kommenden Tagen auch für Einzelbesuche geöffnet von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr.

Keine Eintagsfliege

Nadine Müter-Maier: „Wir wollen unsere Lichtblicke teilen, auf dass sich möglichst viele daran freuen. Ich denke an Lichtblicke, die mir in der Natur begegnen, etwas an Schafe, die mit ihren Lämmern kuscheln und von Kontaktverbot nichts wissen.“ Georg Julius lädt ein, sich an dieser Mutmach-Aktion zu beteiligen und selber fotografierte Lichtblicke per Mail zu schicken an kg.paulus.gifhorn@evlka.de oder per Post an die Paulusgemeinde, Brandweg 38, 38518 Gifhorn. Und auch nach Corona ist in der Paulus-Kirche weiter Lichtblick-Zeit. Doris Meier: „Wir freuen uns, bald Andachten mit unseren und Ihren Lichtblicken zu gestalten. Dazu werden wir zu gegebener Zeit einladen.“

