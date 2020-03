Die aktuellen Zahlen vom 31. März

Landkreis Gifhorn

Wie der Landkreis Gifhorn auf seiner Homepage bekannt gibt, sind die Zahlen der mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Landkreis Gifhorn mittlerweile auf 78 gestiegen – das sind mit Stand von Dienstagabend zehn mehr als einen Tag zuvor. Von 204 auf 219 ist die Zahl derjenigen angestiegen, die auf das Virus getestet wurden.

Hier können Fragen gestellt werden

Der Landkreis verweist auf sein Bürgertelefon, das werktags von 8 bis 18 Uhr sowie neuerdings auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr unter der kostenlosen Nummer (08 00) 82 82 444 erreichbar ist. Anfragen rund um Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahren können außerdem per Mail an die Adresse info-corona@gif horn.de gestellt werden, dieser Service ist vor allem für Menschen gedacht, die gehörlos oder stumm sind.

Was vor Ansteckung schützen kann

Nach wie vor gelten Kontaktsperren und Hygieneregeln als wirksamste Methode, um die Ansteckungskette zu unterbrechen: Hände regelmäßig mit Wasser und Seife waschen, Husten in den Ellenbogen, Niesen in ein Einmal-Taschentuch oder zumindest auch in den Ellenbogen, einen Abstand von ein bis zwei Metern zu allen anderen Personen einhalten.

Von der AZ-Redaktion