Wiedereröffnung: Darum jubeln Gastronomen nur verhalten

Gifhorn

Euphorie klingt anders: Gifhorns Gastronomen freuen sich, dass sie ab 11. Mai wieder öffnen dürfen. Doch nicht jeder wird dann gleich die Küche und den Zapfhahn wieder anschmeißen. Denn den Gastronomen fehlen noch konkrete Detail-Vorgaben.

Armin Schega-Emmerich wird sein Deutsches Haus erst eine Woche später, am 18. Mai eröffnen. Nur die Hälfte der Kapazitäten ausschöpfen – schön und gut. Aber dürfen auch Gruppen Verwandter an einen Tisch, darf er seine Scheune für 60 statt 120 Leute öffnen und muss er über Spuckschutz und Alu-Desinfektionsspender hinaus noch investieren? „Es ist aus unserer Sicht unorganisiert“, sagt der Dehoga-Kreisvorsitzende. Zumal sein Geschäftsführer ihm mitgeteilt habe, dass es erst am Freitag ein Treffen des Landesverbandes mit dem Land über die Details gebe. „Wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit, um es professionell aufzuziehen.“ Jedenfalls mehr als einen Samstag und einen Sonntag.

Freut sich auf die Wiedereröffnung: Fatih Kilic will am 11. Mai mit dem Cappu Bistro in den Regelbetrieb wechseln und am Wochenende drauf voraussichtlich die Strandbar Cappucabana eröffnen – alles unter Corona-Auflagen. Quelle: Archiv

Holger Hirsch hängt mit seinem H1 in der Luft. Eigentlich ist seine typische Kneipe ein Kandidat für die spätere Öffnung. Doch das H1 hat auch Außenbestuhlung. Deshalb will Hirsch sich beim Fachbereich Ordnung der Stadt noch kundig machen, was für ihn vielleicht doch jetzt schon drin ist.

Der Außer-Haus-Verkauf beim Cappu Bistro sei „eher Beschäftigungstherapie gewesen“ und habe wenigstens bei den Kunden für positive Stimmung gesorgt, aber das Geschäft sei nicht mit dem Regelbetrieb vergleichbar. Deshalb will Fatih Kilic voller Freue über die Lockerungen übergangslos vom Außer-Haus-Verkauf am 11. Mai in den gewohnten Betrieb überwechseln. Sowohl drinnen als auch draußen werde er jeden zweiten Tisch sperren – draußen eben deshalb auch gesperrte Tische statt weite Abstände, um deutlich sichtbar zu machen, dass er die Regeln einhalte. Mit dieser Übergangslösung könne er gut leben. Besser, als noch länger geschlossen zu bleiben. Mit der Cappucabana-Strandbar wartet er noch – wegen des Wetters. Die werde er voraussichtlich am dritten Mai-Wochenende eröffnen.

Reicht der Umsatz , kommen genug Kunden?

Den BSK-Eventsaal muss Werner Beilke noch weiterhin geschlossen halten. „Das haut richtig rein“, trauert er den abgesagten Hochzeiten und Feiern hinterher. „Wir waren richtig gut gebucht. Jetzt kommt kein Euro rein.“ Das L’Osteria in der Fußgängerzone soll bereits am Montag durchstarten. Beilkes Begeisterung hält sich in Grenzen. „Mit 50 Prozent kommt man eigentlich nicht klar. Aber es ist wenigstens ein Anfang.“ Der Umsatz werde kaum reichen, Kurzarbeit wohl ein Thema bleiben. Und Beilke stellt sich eine weitere Frage: Kommen überhaupt genug Gäste, um den Laden zur Hälfte zu füllen?

Skeptisch: Holger Hirsch vom H1 sieht für Gastronomen finanzielle Probleme, weil der Umsatz durch die Corona-Beschränkungen nicht reichen dürfte. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Hirsch, der auch Steuerberater ist, warnt noch vor anderen Unbillen. Unter Umständen wären Hilfszahlungen der öffentlichen Hand wieder zurückzuzahlen, sobald Umsatz reinkomme. Die Rechnung könnte für manchen Wirt nach hinten losgehen. Um das finanziell stemmen zu können, müsste man Umsätze wie vor Corona haben. Das hält Hirsch für utopisch.

Auch den Reservierungszwang sehen die Gastronomen kritisch. „Wenn voll ist, ist voll“, sagt Beilke. Und die Kontaktdaten könne man auch ohne Reservierung abfragen. Vorher reservieren, dann in die Strandbar kommen? Kilic winkt ab: „Das ist nicht praktikabel.“ Auch beim Cappu Bistro nicht. Beide Locations lebten von spontanen Besuchen.

Von Dirk Reitmeister