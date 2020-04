So läuft der Corona-Krisenmodus in Gifhorner Altenheimen

Gifhorn

Mit Anteilnahme und Sorge blicken auch Betreiber von Altenpflegeheimen im Kreis Gifhorn nach Wolfsburg, wo eine Serie an Corona-Todesfällen in der Demenzabteilung einer Einrichtung erschüttert. Die Sicherheitsvorkehrungen haben sie nach und nach seit Beginn der Krise verschärft – schon vor dem vom Land verfügten Aufnahmestopp.

Am 14. März hat der DRK-Kreisverband seine drei Häuser komplett für Besucher dicht gemacht, so Vorstand Sandro Pietrantoni. Davor habe es Einschränkungen bei Besuchszeiten (höchstens zwei Stunden am Tag) und Einlasskontrollen mit Körpertemperaturmessung gegeben. Inzwischen gilt: „Es kommen von außen tatsächlich nur noch unsere Mitarbeiter und die Hausärzte der Bewohner rein.“ Letztere nur in Schutzausrüstung, so Pietrantoni.

Verzweiflung nach Absagen

Die Nachfrage nach Heimplätzen sei wegen der Corona-Krise rückläufig, allerdings nicht auf null gegangen. Pietrantoni räumt ein, dass vor einem Problem steht, wer jetzt keinen Heimplatz für sich oder einen Angehörigen bekommen kann. „Die sind schon verzweifelt.“ Doch die Sicherheit im Haus stehe an erster Stelle.

Einzelzimmer ermöglichen Isolierung

Das Christinenstift kann unter Umständen weiter aufnehmen, sagt Diakonie-Sprecherin Ingetraut Steffenhagen. „Aufgrund der Einzelzimmer können wir eine Isolation sicherstellen und Bewohner aufnehmen. Allerdings haben wir beschlossen, dass wir nur dann aufnehmen werden, wenn wir mit der notwendigen Schutzausrüstung für 14 Tage ausgestattet sind. Ist das nicht der Fall, dann nehmen wir keine Bewohnerinnen und Bewohner auf.“

Firmen spenden Schutzausrüstung

„Es werden an zentralen Standorten Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel für den Krisenfall vorgehalten, damit diese bei Bedarf schnell zur Verfügung stehen“, sagt Steffenhagen. Dabei helfen ihr zufolge Firmenspenden: Gmyrek habe Schutzkittel und -hauben zur Verfügung gestellt für Jugendwohngruppen oder Wohnungslosenhilfe. „Die Masken und einfacher Mundschutz sind nach wie vor ein Problem, wir hoffen hier auf Unterstützung.“

Vorsichtshalber zuhause geblieben

Hoch seien auch die Maßnahmen zu Hygiene und Vorsicht beim DRK, sagt Pietrantoni. „Unsere Beschäftigten gehen damit hochprofessionell um.“ Zum Beispiel jene Mitarbeiterin, die nach Rückkehr aus dem Urlaub freiwillig in eine zweiwöchige Auszeit gegangen sei, weil sie in einem Risikogebiet war. Andere bleiben Pietrantoni zufolge zuhause, weil sie sich nicht 100-prozentig wohl fühlen.

Ausfälle in der Belegschaft noch gering

Der Ausfall in der Pflege-Belegschaft betrage aber noch weniger als zehn Prozent, sagt Pietrantoni. Das könne man unter anderem mit Kräften aus der ambulanten Pflege ausgleichen. Dort sei die Nachfrage nach Dienstleistungen ebenfalls wegen der Corona-Krise zurück gegangen – weil Angehörige sich jetzt selbst um die Alten kümmerten. Eine Erfahrung, die laut Steffenhagen auch die Diakonie macht.

Ehrenamtliche sollen Masken nähen

100-prozentige Sicherheit gebe es nicht, dennoch tue das DRK alles dafür, dass die Pflegekräfte gesund und im Einsatz bleiben, sagt Pietrantoni. Er habe einen Aufruf an die Ortsvereine gestartet, Mundschutzmasken zu nähen. Diese langten für den normalen menschlichen Umgang. Für die Grundpflege allerdings seien hochwertige Profi-Schutzmasken nötig, und da spüre auch das DRK wie die Diakonie den Engpass.

Helfen leer stehende Hotels?

Eine Lösung könnte laut Pietrantoni Folgen des Aufnahmestopps für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen entschärfen: leer stehende Hotels zeitweise als Übergangs-Heime nutzen – so wie es schon für Kliniken angedacht gewesen sei, deren Nicht-Corona-Patienten jetzt aber in Reha-Kliniken verlegt werden sollen. „Das sind Ideen, die jetzt diskutiert werden.“

