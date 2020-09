Gifhorn

Fieberambulanzen wird es im Kreis Gifhorn vorerst nicht geben. Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, sieht im praktischen Alltag einige Probleme bei der Umsetzung. Das bisherige Konzept der niedergelassenen Ärzte funktioniere in der jetzigen Situation.

Gifhorner gehen mit einschlägigen Symptomen auch weiterhin zu ihrem Hausarzt, sagt Ehlers. „Die Kollegen haben in ihren Sprechzeiten Korridore eingebaut.“ Ehlers und sein Partner zum Beispiel haben für ihre Praxis täglich ein eigenes Zeitfenster eingerichtet nur für Patienten mit Symptomen, die auf Erkältung oder Covid 19 hindeuten. So bleiben diese von anderen Patienten getrennt. In dringenden Fällen bekämen Betroffene einen Termin und würden unter Hygienemaßnahmen an den anderen Patienten vorbei geschleust, um einen Kontakt weitest gehend zu vermeiden.

„Zum jetzigen Zeitpunkt können es die Ärzte wuppen“, lautet Ehlers’ Fazit zum bisherigen System. Auch nach Rücksprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung könne das für den Kreis Gifhorn so beibehalten bleiben. Sollten die Zahlen dramatisch steigen und ein neuer Lockdown bevorstehen, könne man die Situation immer noch neu bewerten.

Grundsätzlich sieht Ehlers das Fieberambulanz-System von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eher skeptisch. „So, wie er sich das vorstellt, kann man es nicht umsetzen.“ Einen Raum für diese Ambulanz zu organisieren sei dabei das geringere Problem. „Ich brauche die Manpower“, sagt Ehlers.

Ärztemangel macht Umsetzung schwierig

Und daran hapere es eben auf dem Land. Das stelle er schon seit den Zeiten vor Corona bei der Erstellung des Dienstplans für die Notdienstpraxis fest. „Da habe ich schon große Mühe.“ Dann noch eine weitere Spezialpraxis auf die Beine stellen? „Ich muss zusehen, dass ich die Hausarzt- und Kinderarzt-Versorgung aufrecht erhalte.“

Auch in einem anderen Punkt zeige das Fieberambulanz-Prinzip Schwächen, sagt Ehlers. Aus seiner Sicht wäre das eine reine Abstrichpraxis, die feststellen soll, ob der Patient Covid 19 positiv sei oder nicht. „Die Patienten werden irgendwann sowieso in der Hausarzt-Praxis sein.“ Denn ihre weitere Betreuung – entweder wegen Covid 19, Influenza-Grippe oder grippalem Infekt – werde nun einmal dort erfolgen.

„Im Katastrophenbereich die Hausaufgaben gemacht“

„Wir sind vorbereiteter als im März“, sagt Ehlers angesichts dessen, dass wegen der kalten Jahreszeit wieder mehr Covid 19 Fälle zu erwarten sind. „Im Katastrophenbereich sind die Hausaufgaben gemacht worden.“ So gebe es diesmal den nötigen Vorrat an Mund-Nasen-Schutz, Kitteln und Handschuhen.

Von Dirk Reitmeister