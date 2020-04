Bestandsaufnahme der Kreisverwaltung

Landkreis Gifhorn

Das Coronavirus SARS-CoV2 hat das Leben nachhaltig verändert. Auch gewohnte Abläufe zwischen den Kommunalverwaltungen gehören dazu – um die Information zwischen allen Beteiligten, die zur Bewältigung dieser besonderen Lage beitragen können und müssen, fließen zu lassen, hat der Landkreis den Stab Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) ins Leben gerufen. Landrat Dr. Andreas Ebel fasst die dort getroffenen Entscheidungen sowie zusammengetragene Informationen zusammen.

Kaum Ansteckungen innerhalb des Landkreises

Die Zahlen der Infizierten mit Covid-19 im Landkreis Gifhorn stieg innerhalb von einer Woche von 32 auf 78 Personen. Bisher gibt es aber im Landkreis keine Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden können. Und der überwiegende Teil der Erkrankten hat die Infektion aus Urlaubsregionen mitgebracht, Ansteckungen innerhalb des Landkreises gab es bislang wenige.

Regeln gelten zunächst bis 18. April

Nach der schrittweisen Schließung von Schulen, Theater, Restaurants, Geschäften und anderen Orten der Begegnung wurde mit Verfügung des Niedersächsischen Sozialministeriums auch der soziale Kontakt weitestgehend eingeschränkt. In der Öffentlichkeit dürfen sich keine Gruppen von mehr als zwei Personen an einem Ort aufhalten, und selbst dann muss ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Ausgenommen sind nur Bewohner eines gemeinsamen Haushalts. Und auch private Feiern mit Menschen, die nicht in diesem Haushalt leben, sind zurzeit nicht gestattet. Diese Regeln gelten zunächst bis zum 18. April, um die Infektionskette zu unterbrechen und eine drastische Zunahme von Erkrankungen zu verhindern.

Lob an Bevölkerung und Gewerbe

Der Landrat stellt fest, dass sich die Bevölkerung im Landkreis ausgesprochen besonnen verhält und die Regelungen nahezu ausnahmslos einhält. „Auch bei den Gewerbetreibenden, die durch die Schließung oder zumindest die drastische Einschränkung ihrer Betriebe gravierende Einbußen hinnehmen müssen, sind kaum Verstöße festzustellen.“ Bei 223 Kontrollen zwischen dem 20. und dem 26. März wurden lediglich zwei Verstöße festgestellt.

Die Kontaktmöglichkeiten

Das Bürgertelefon unter der Nummer (08 00) 82 82 444 – erreichbar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und an Wochenenden von 8 bis 16 Uhr – wurde bislang von etwa 800 Menschen in Anspruch genommen, hinzugekommen ist als Kontaktmöglichkeit mittlerweile auch die Mailadresse info-corona@gifhorn.de. Und für Reiserückkehrer auch aus Nicht-Risikogebieten hat der Landkreis auf seiner Homepage Informationen und ein Formular bereit gestellt – diese Personen sollen sich beim Gesundheitsamt melden, um ein mögliches Infektionsrisiko abzuklären.

Intensiver Einsatz

Landrat Dr. Andreas Ebel ergänzt: „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind fast rund um die Uhr im Einsatz. Im Gesundheitsamt werden viele Verdachtsfälle getestet und Kontaktgruppen nachverfolgt. Außerdem kommunizieren wir auf allen Kanälen, sei es via Telefon, E-Mail oder online, mit den Einwohnerinnen und Einwohnern. Wir setzen darauf, dass die Kommunikation unter den Menschen im Landkreis weiterläuft, auch wenn der direkte persönliche Kontakt oft wegfällt. Die Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden, stellen wir auf unserer Homepage ebenfalls zusammen.“

