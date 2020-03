Corona: Muss das Schützenfest in Gifhorn abgesagt werden?

Gifhorn

Eigentlich sollte im Juni zum 250. Mal der Gifhorns Schützenkönig ausgeschossen werden. Aktuell steht das Traditionsfest wegen der Corona-Krise jedoch auf der Kippe. Eine Vorbesprechung wurde von der Stadt inzwischen abgesagt. Geplant wird für das Schützenfest 2020 trotzdem weiter.

Wolfsburg geht voran

Vereinsveranstaltungen untersagt, Ansammlungen im Freien von mehr als zehn Personen verboten und auch Stadthallen und Säle dicht: Eine Allgemeinverfügung des niedersächsischen Gesundheitsministeriums hat inzwischen in der Nachbarstadt Wolfsburg dazu geführt, dass dort das 70. Schützen- und Volksfest vom 15. bis 24. Mai nicht stattfindet. So weit ist man in Gifhorn noch nicht.

Erstmal abwarten

„Es stimmt – aufgrund der aktuellen Regelung haben wir es derzeit nicht mehr selbst in der Hand“, bezieht Major Karsten Ziebart, Chef des Uniformierten Schützenkorps (USK) Position. Da die Maßnahmen zunächst befristet bis zum 18. April liefen, würden Stadt und Schützen die Entwicklung erst einmal abwarten. „Wir müssen die Situation beobachten“, hat Ziebart seinen Optimismus noch nicht verloren. Schließlich solle in diesem Jahr in Gifhorn eine Majestät zum 250. Mal ermittelt werden. Eine Verschiebung des Traditionsfestes in den Sommer oder Herbst sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht angedacht – und würde auch mit vielen Problemen verbunden sein.

Vorbereitungen verschieben

Kein Schützenfest in Gifhorn: Ein Gedanke, mit dem sich auch Major Carsten Gries vom Bürgerschützenkorps (BSK) momentan noch nicht anfreunden mag. „Wir müssen abwarten und die Sache im Blick behalten“, so der BSK-Chef. Vorbereitungen für das Fest, das vom 18. bis 21. Juni gefeiert werden soll, seien ab dem 19. April immer noch möglich.

Noch kein Plan B

Bestellungen von Süßigkeiten für das Kinderschützenfest seien allerdings erst einmal „auf Halde gelegt worden“. Sie könnten auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Über eine Terminverschiebung des Schützenfestes und einen „Plan B“ hat Gries noch nicht nachgedacht. „Die Situation ändert sich doch täglich – warum sollten wir da den zweiten vor dem ersten Schritt machen.“ Einige Schießwettbewerbe, die traditionell vor dem Fest stattfinden würden, könne man vermutlich nicht mehr rechtzeitig austragen. „Dann ist das eben so“, so der BSK-Major. Was ist mit den Schaustellern auf dem Schützenplatz und möglichen Absagen? – „Die Stadt ist Ausrichter des Festes und für diesen Punkt zuständig“, bezieht der Chef der Bürgerschützen Position.

Große Runde abgesagt

Die Stadt als Veranstalter hat eine Schützenfest-Vorbesprechung – sie sollte am 26. März stattfinden – erst einmal gekippt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung mit dem Corona-Virus müsse dieser Termin ausfallen, informierte Annette Hoffmann vom Fachbereich Kultur am Mittwoch beide Majore und andere Akteure. „Auch wenn es aus heutiger Sicht noch nicht absehbar ist, hoffe ich, dass das Gifhorner Schützenfest wie gewohnt stattfinden kann. Deshalb laufen die Vorbereitungen für diese Veranstaltung weiter“, schreibt Hoffmann in einer Rundmail. Eine Vorbesprechung mit allen Beteiligten werde es jedoch in diesem Jahr aufgrund der derzeitigen Situation nicht geben.

Fußball ist keine Konkurrenz

Sollte das Gifhorner Schützenfest tatsächlich stattfinden, wird’s in diesem Jahr keine Konkurrenz durch König Fußball geben: Weil die UEFA inzwischen davon ausgeht, dass die Corona-Krise erst im Sommer ihren Höhepunkt erreicht hat, wurde die Europameisterschaft – sie sollte vom 11. Juni bis 11. Juli stattfinden – um ein Jahr verschoben. Das könnte nun auch dem Gifhorner Schützenfest drohen.

Von Uwe Stadtlich