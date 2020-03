Zahl der Erkrankten im Landkreis weiter gestiegen

Gifhorn/Meine

38 Erkrankte lautet die Corona-Bilanz für den Dienstag beim Landkreis Gifhorn, ein Fall mehr als am Montag. Darunter ein zu beatmender Patient – und eine Familie aus dem Papenteich, deren Fall vor Ort für Wirbel sorgt. Doch von den bislang ermittelten 250 Kontaktpersonen zeigte bis Dienstagnachmittag niemand Symptome.

Die Überstunden der drei Ärztinnen und fünf Assistentinnen hat Gesundheitsamtsleiter Josef Kraft noch nicht gezählt, und sie beschäftigen sich sogar immer noch mit dem Fall der Familie aus dem Papenteich. Immerhin haben sie jetzt 250 Menschen in tagelanger Spürnasen-Arbeit ermittelt, die mit der Familie Kontakt hatten. Darunter vor allem Kinder – Mitschüler und Freunde aus Schule und Kita der Kinder der erkrankten Familie.

Familie war viel unterwegs

„Wir hatten schon gedacht, die Recherche wäre unendlich“, sagt Kraft. Die erkrankte Familie sei viel unterwegs gewesen, ohne zu wissen, infiziert zu sein. Neben der Recherchearbeit hat das Gesundheitsamt nun auch immer mehr Erklärungsarbeit. Vor Ort kommen immer wieder Fragen auf, warum nicht von allen Betroffenen Abstriche für eine Laboruntersuchung genommen werden. Und längst nicht alle müssen in eine strikte Quarantäne.

Wann jemand in Quarantäne muss

Mitschüler, die direkten Kontakt zu einem der erkrankten Kinder hatten, gelten in Fachkreisen als Kontaktgruppe 1. Sie hat das Gesundheitsamt in Quarantäne gesteckt, so wie sie es auch mit jenen Menschen getan hat, die vor kurzem in einem der vom Robert-Koch-Institut erklärten Risikogebiete wie Südtirol oder Ostfrankreich waren – dem zweiten strikten Grund für eine Isolierung dieser Art. Die Eltern der möglicherweise angesteckten Mitschüler allerdings gelten als Kontaktgruppe 2, weil sie keinen direkten Kontakt zu den erkrankten Kindern hatten, sondern „nur“ zu ihren eigenen. Sie stehen sozusagen „in zweiter Reihe“. In ihrem Fall ist laut Kraft eine Quarantäne nicht vorgeschrieben. Kraft: „Wir empfehlen, zuhause zu bleiben.“

Wann ist ein Abstrich nötig?

Doch selbst Quarantäne heißt nicht gleich Abstrich und Labortest. Allen Grund für einen Abstrich habe man erst, sobald Symptome da wären, sagen Kraft und Landrat Dr. Andreas Ebel. Erst dann wäre ein Abstrich – der sowieso nur eine Momentaufnahme sei – überhaupt aussagekräftig. Unter den 250 ermittelten Kontaktpersonen der Papenteicher Familie seien bis Dienstagnachmittag bei niemandem Symptome aufgetreten.

Ein Patient wird beatmet

Unter den 38 aktuell erkrankten Menschen im Kreis Gifhorn sind laut Kraft drei, die im Krankenhaus liegen. Zwei behandele das Helios Klinikum Gifhorn, ein Mensch liege in der Medizinischen Hochschule Hannover und werde dort beatmet. Den allermeisten der Gifhorner Betroffenen gehe es den Umständen entsprechend gut, sie hätten nur leichte bis mittelschwere Beschwerden. Zahlen von bereits Genesenen hat Kraft noch nicht, diese Entwicklung dürfte ihm zufolge aber in den kommenden Tagen Fahrt aufnehmen.

Bislang alle Fälle nachvollziehbar

Die bislang im Kreis Gifhorn festgestellten Fälle hängen laut Kraft und Ebel mit Besuchen in Risikogebieten zusammen und hätten sogar oftmals miteinander zu tun. Es gebe bislang keinerlei Ansteckung, die das Gesundheitsamt nicht nachvollziehen könne. Dafür, sich Gedanken über die Einrichtung eines Behelfskrankenhauses zu machen, sei es noch zu früh. Es gebe auch keinerlei Anfragen aus anderen Regionen, Erkrankte von dort in Gifhorn aufzunehmen.

Stand der Dinge bei der Grippe Bei allem Stress, den das Corona-Virus macht: Auch die Zahl der Grippeinfektionen im Landkreis Gifhorn steigt weiter an. Aktuell zählt das Gesundheitsamt 223 Fälle, vor zwei Wochen waren es noch 185. In der gesamten vorigen Grippesaison Anfang 2019 gab es 306 Erkrankte, eine 81-jährige Person starb an den Folgen.

Ebel lobt das Engagement seiner Leute im Gesundheitsamt und im Krisenstab, die seit geraumer Zeit mit jeder Menge Arbeit eingedeckt seien. „ Meine größte Sorge ist, dass die alle durchhalten.“

Von Dirk Reitmeister