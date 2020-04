Kreisvolkshochschule, Kreismusikschule und Museen mit besonderen Angeboten

Gifhorn

Seit gut zwei Wochen sind die Häuser der Kreisvolkshochschule, der Kreismusikschule und der Kreismuseen geschlossen. Das Team der Bildungs- und Kultur-Gesellschaft um die Geschäftsführerin Gunhild Posselt hat diese Zeit genutzt und mit Hochdruck daran gearbeitet, den Bürgern des Landkreises Gifhorn Weiterbildung, Informationen und interessante Links zur Verfügung zu stellen. „Wir sind innovativ und krisenfest und nehmen die aktuelle Situation zum Anlass, noch besser zu werden“, so Gunhild Posselt. Zugang gibt es über Facebook und die jeweilige Homepage. Alle angegebenen Telefonnummern sind täglich zwischen 9 und 12.30 Uhr erreichbar.

Angebote der KVHS

Die Kreisvolkshochschule bietet nahezu alle Angebote kostenfrei an und verweist auch auf andere Anbieter. Kinderkochkurse, Online-Kurse zu Themen wie „Wie erstelle ich einen Blog?“, Theater aus dem Schmidts Tivoli in Hamburg, Vorträge und aktuelle Podcasts sowie Online-Sportkurse in Kooperation mit Sport Point sind nur einige Beispiele. Für die Teilnehmenden an Deutsch- und Integrationskursen gibt es Angebote auf jedem Sprachniveau zum Weiterlernen und Festigen der Kenntnisse. Kontakt: www.kvhs-gifhorn.de, facebook oder Tel. (0 53 71) 94 59 601.

Bitte die Lehrer ansprechen

Die Kreismusikschule bietet Interessierten ein Unterrichtsangebot über Skype an. Es gibt Angebote sowohl für Anfänger, die ein neues Instrument erlernen wollen, als auch für Fortgeschrittene, die ihre Übungsphasen nicht unterbrechen wollen. Schüler der KMS wenden sich bitte an ihre jeweilige Lehrkraft. Informationen für Neueinsteiger gibt es auf der Homepage www.kms-gifhorn.de oder über Tel. (0 53 71) 94 59 777.

Das Museum im Netz

Die Kreismuseen ermöglichen allen Interessierten einen kostenfreien Zugang zu musealen Bildungsinhalten. Den Anfang macht das Schulmuseum Steinhorst. Es stellt seine aktuelle Sonderausstellung zur Geschichte der Koedukation in Deutschland – also der gemeinsamen Schulausbildung von Mädchen und Jungen – komplett online. Auf der Homepage sind ab sofort alle zwölf Textbanner der Schau als PDFs verfügbar. Außerdem gibt es dort Bilder der Vitrinen mit vielen seltenen Originalobjekten samt Beschriftungen. Flankierend wird das Schulmuseum in den nächsten Wochen die spannendsten und ungewöhnlichsten Objekte der Sonderausstellung über den Facebook-Auftritt des Schulmuseums einzeln jeweils mit Bildern und beschreibendem Text vorstellen. Weitere Angebote werden folgen auf www.museen-gifhorn.de und facebook.

