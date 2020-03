Corona: Kreismusikschule streicht Aktionstag

Gifhorn

Die Kreismusikschule Gifhorn hat wegen des Coronavirus vorsorglich den „Tag der offenen Tür“ abgesagt. „Die aktuelle Situation und die Empfehlungen des Verbandes deutscher Musikschulen hat uns dazu bewogen, den für Samstag, 14. März, geplanten „Tag der offenen Tür“ abzusagen. Diese Maßnahme erfolgt präventiv zum Schutz der Kinder und der Musikschullehrkräfte“, so Musikschulleiter Peter Bönisch.

So verkündet die katholische Kirchengemeinde St. Altfrid, dass die für Sonntag, 8. März, vorgesehene Synode abgesagt ist – eine Vorsichtsmaßnahme aus Sorge vor dem Corona-Virus. Pastoralreferent Martin Wrasmann begründet die Absage so: „Der Synodentag sollte das Thema „Segen“ bearbeiten. Und so heißt es: „Das „Herzstück“ unseres Synodentreffens ist der persönlich empfangene Einzelsegen. Er soll Einzelne be- und anrühren. Dafür ist auch eine rein körperliche Nähe notwendig. Das scheint uns aber in der aktuell unsicheren Zeit, aufgrund des Corona-Virus nicht gut machbar.“ Die Synode wird auf den 19. April, 11 Uhr verschoben.

Auch das Gifhorner Klinikum reagiert und sagt bis auf Weiteres alle Patientenveranstaltungen ab. Darunter zählen unter anderem die Veranstaltungsreihe Klinikum im Dialog, die für den 12. März angesetzt war und die Informationsabende für werdende Eltern. „Damit folgt das Klinikum der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, wonach Großveranstaltungen intensiv bewertet werden sollen“, sagt Sprecherin Lisa Altenbeck.

