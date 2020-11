Gifhorn

Die Gifhorner Polizei hat am Wochenende die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung des Landkreises Gifhorn kontrolliert. Dabei lösten die Beamten eine private Feier auf und kontrollierten Gottesdienste sowie den Markt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde demnach um 2.15 Uhr in der Blumenstraße in Gifhorn eine Ruhestörung gemeldet. Deren Ursache war eine Privatfeier mit elf Personen in einer Wohnung. Die Feier wurde beendet und den Personen im Alter von 15 bis 23 Jahren ein Platzverweis ausgesprochen. Die Jugendlichen und Heranwachsenden stammten aus Gifhorn, Sassenburg und Meinersen. Sie erwartet nun ein Bußgeld vom Landkreis Gifhorn nach der Corona-Schutzverordnung.

Kontrollen auf dem Gifhorner Wochenmarkt: Die Besucher hielten sich laut Polizei größtenteils an die Maskenpflicht. Quelle: Christian Albroscheit

Der Markt im nördlichen Bereich des Steinweges wurde am Samstag mehrmals durch Fußstreifen in Augenschein genommen. Dort gilt zu Marktzeiten generell eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Hier konnten die Beamten nur einzelne Verstöße gegen die geltende Maskenpflicht auf dem Markt feststellen. Die Personen wurden auf die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Abdeckung hingewiesen und mündlich ermahnt.

Keine Verstöße bei Gottesdiensten festgestellt

Des Weiteren wurden am Sonntag nach Hinweisen auf die mögliche Missachtung der Corona-Schutzmaßnahmen zwei Kirchen im I. Koppelweg und in der Neubokeler Straße in Gifhorn kontrolliert. Im Außenbereich der Gebäude konnten vor und nach dem Gottesdienst keinerlei Beanstandungen bezüglich der Hygienemaßnahmen festgestellt werden. Die Kirchen verfügen über ein Hygienekonzept, welches entsprechend umgesetzt wird.

