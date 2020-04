Corona-Kontaktsperre: Physiotherapeuten im Dilemma

Landkreis Gifhorn

Es liegt im Wesen des Berufs, dass Kunden und Physiotherapeuten eng in Kontakt kommen während der Therapie. In Zeiten des bestehenden Kontaktverbots wegen Corona ein ziemliches Dilemma für beide Seiten. Wie Physiotherapeuten im Kreisgebiet die Lage einschätzen, wollte die AZ wissen.

„Da verzichte ich lieber auf Einnahmen“

Petra Crüger ist seit 35 Jahren als Physiotherapeutin tätig, hat eine Praxis in Meine mit elf Mitarbeitern. Sie beklagt aktuell, „dass Entscheidungen getroffen wurden, die widersprüchlich sind“. Und in ihren Augen auch gefährlich: Ohne Schutzausrüstung jetzt in Pflegeheime zu gehen, das halte sie für „unverantwortlich“, so sehr dort einige die Therapie auch benötigen. Sie habe sogar schon Patienten nahe gelegt, Termine abzusagen, da sie weiß, wie gesundheitlich angeschlagen sie sind. „Da verzichte ich lieber auf Einnahmen. Aber ich will nicht verantwortlich sein, dass Menschen sterben.“

Infektionsschutz optimiert

Bei Jolanta Wieniawa-Leszczynska, Chefin bei „Physio Gifhorn“, haben weitgehend die Kunden schon entschieden, ob sie ihre Therapie wahrnehmen. „Wir haben einen deutlichen Rückgang. Die Leute haben ja auch begründete Angst.“ Wenngleich: Sie hat den Infektionsschutz in den Räumen bis zum Optimum ausgereizt. Plexiglas an der Rezeption, das Tragen von Masken und Handtaschen und permanentes Desinfizieren seien bei ihr jetzt Standard. Behandlungen sind nur noch gegen Rezept erlaubt. Wer also bis auf eine Mobilitätseinschränkung gesund sei, sei hier gut beschützt vor Corona. Perspektivisch geht sie davon aus, dass aktuell die Angst der Patienten zu groß sei und sie deshalb eine Behandlung eher umgehen. Sie sieht Kurzarbeit aufs Team zukommen.

„Angst schwächt das Immunsystem“

Angst ist für die Gifhorner Physiotherapeutin Elisabeth Schramm jedoch der schlechteste Berater im Moment. „Angst schwächt das Immunsystem. Ich bin hier, um Menschen zu helfen“, sagt sie. Aber auch bei ihr haben einige Stammkunden und Heime von sich aus die Entscheidung getroffen, aktuell auf Termine zu verzichten. „Wir werden sehen, wie es weitergeht“, sagt Schramm.

Fußpflege nur auf Rezept

Auch bei Physiotherapeutin Anja Schönfisch bleiben derzeit viele Stammkunden aus. Sie bietet auch Atemtherapien für Lungenkranke an. Risikopatienten, die nun wegbleiben. „Wir haben das Problem, nicht an Schutzausrüstung zu kommen“, schildert sie die Lage. Und beim Praxis-Zweig Fußpflege geht gar nichts mehr. Hier dürfen momentan nur Podologen auf Rezept arbeiten, dazu zählt sie nicht. Sei jemand in Behandlung wegen eines Rückenleidens und benötige ein Folgerezept für die Weiterbehandlung, scheuten die meisten den dazu nötigen Gang zum Arzt. „Für uns ist die Lage momentan schwierig“, sagt Anja Schönfisch.

Von Andrea Posselt