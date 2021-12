So einige Male hat die AZ während der Corona-Zeit Gifhorner Experten gefragt, was die Pandemie mit all ihren Folgen wohl mit Kindern und Jugendlichen mache. Immer wieder fiel der Satz „Kinder haben ja keine Stimme, es hört kaum jemand zu.“ Das wollen nun mehrere Partner ändern. Wir fragen: „Kinder, wie geht’s euch eigentlich?“

Mitmachen geht so: In der gedruckten Ausgabe der Aller-Zeitung erscheint in losen Abständen ein Coupon. Den können Kinder und Jugendliche ausfüllen und an die AZ-Redaktion, Steinweg 73, 38518 Gifhorn senden. Außerdem steht beim Kinderschutzbund eine Box, in die ihr den Coupon werfen könnt. Oder ihr ladet ihn herunter und schickt ihn ausgefüllt per Mail an stadt@aller-zeitung.de. Denn den Coupon gibt’s auch auf der Homepage der AZ als Download. Ein Teil der Einsendungen wird veröffentlicht – wenn eure Eltern einverstanden sind. Und wenn ihr möchtet, schickt auch gerne ein Foto mit.

Was wollen wir wissen: Wie erlebt ihr Corona? Was ärgert euch dabei? Vielleicht habt ihr aber auch etwas Schönes während der Zeit erlebt, vielleicht ein neues Hobby entdeckt? Was wünscht ihr euch von Erwachsenen? Sagt’s uns einfach!

Falls euch etwas auf dem Herzen liegt, was euch so bedrückt, dass ihr mit einem Erwachsenen reden möchtet: Die Telefonnummer „Nummer gegen Kummer“ lautet 116111.