Landkreis Gifhorn

Wer Karfreitag zwischen 21 Uhr und 5 Uhr im Landkreis Gifhorn außerhalb seines Zuhauses unterwegs ist, sollte schon einen sehr triftigen Grund haben – die vom Landkreis in dieser Woche verfügte Ausgangssperre greift dann erstmals. Indes geben die am Freitag vom Landesgesundheitsamt kaum Anlass zur Hoffnung, dass die bis 16. April verfügte Maßnahme so schnell endet. Denn bei über Tagen fallenden Inzidenzwerten prüft der Landkreis stets neu.

Kreis Gifhorn ist landesweit unter den Spitzenreitern beim Inzidenzwert

Am Karfreitag zeichnete sich dieser Trend nicht ab. Im Gegenteil: 51 Neuinfektionen meldet das Landesgesundheitsamt, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiter über 180 – landesweit einer der höchsten Inzidenzwerte überhaupt. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist dabei an Wochenenden und Feiertagen regelmäßig niedriger als an normalen Werktagen. Grund hierfür sind verzögerte Meldungen der Behörden.

Ausgangssperre: Nur diese Ausnahmen sind möglich Ab Karfreitag gilt im Landkreis Gifhorn wegen der angespannten Corona-Lage in der Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nächtliche Ausgangssperre, das sind die Ausnahmen: Wer zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs ist, muss nachweisen können, dass es dafür einen triftigen Grund gibt. Ausnahmen gelten für Berufstätige, die zwingend in dieser Zeit unterwegs sein müssen, für eine Tätigkeit zur Gefahrenabwehr, falls jemand dringend medizinische, psychosoziale oder tierärztliche Hilfe benötigt, zum Besuch von Gottesdiensten oder ähnlichen religiösen Veranstaltungen, zum Besuch bei nahen Angehörigen, falls diese behindert oder pflegebedürftig sind, zur Unterstützung Hilfsbedürftiger, für dringend erforderliche Versorgung von Tieren oder zur Begleitung von Sterbenden.

Landesweit liegt Inzidenz bei 115,1. Vor einer Woche lag der Wert bei 111,2. Die Inzidenz gibt an, wie viele Ansteckungen es pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gab.

Die regional höchsten Werte verzeichneten die Stadt Salzgitter (276,2) und der Kreis Cloppenburg (220,3). Über 150 lagen auch die Kreise Emsland, Gifhorn, Leer, Oldenburg und Peine sowie die Stadt Osnabrück.

Von Andrea Posselt