Jetzt ist auch das „Unser Aller Festival“ abgesagt

„Die dritte Auflage des Unser Aller Festivals“ im Landkreis Gifhorn ist abgesagt. Am Freitag gaben die Veranstalter diese Entscheidung bekannt. Das Festival sollte vom 28. Mai bis 7. Juni stattfinden, Stars wie The Hooters, Spider Murphy Gang, Radio Doria oder Jon Flemming Olsen hatten bereits zugesagt.

Hintergrund für die Absage ist die aktuelle Verfügung des Landkreises Gifhorn in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz. Demnach sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum weiter verboten. Und Großveranstaltungen sind vor diesem Hintergrund bis zum 31. August verboten. Hinzu kommt ab Montag die Mundschutzpflicht. Zahlreiche Schützenfeste, das Gifhorner Altstadtfest und andere Veranstaltungen sind bereits seit längerem abgesagt – dass es nun auch das „Unser Aller Festival“ trifft, überrascht da nicht.

Gesundheit steht im Vordergrund

Der Verein Kollektiv 4 habe bis zuletzt gehofft, das Festival durchführen zu können, berichtet Veranstalter Babak Khosrawi-Rad. Es seien deshalb viele Optionen und Szenarien durchgespielt worden – mit dem Ergebnis, dass das Festival mit Blick auf die Gesundheit von Besuchern, Künstlern und weiteren Mitwirkenden nicht stattfinden könne. „Wir möchten, dass die Besucher im Rahmen des Festivals ein paar unbeschwerte Stunden verbringen können. Das ist unter den gegebenen Umständen in diesem Jahr leider nicht möglich“, sagt Babak Khosrawi-Rad.

Landrat und Schirmherr Dr. Andreas Ebel erklärt: „Das Unser Aller Festival lebt von der Vielfalt großer und kleiner Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Außerdem möchten wir den Besuchern ein unbeschwertes und lockeres Festival mit hoher Aufenthaltsqualität bieten, bei dem niemand auf Abstandsregeln oder das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes achten muss. Deshalb blieb uns aus Gründen des Infektionsschutzes keine andere Wahl, als das diesjährige Festival abzusagen.“ Beim ersten Festival 2018 waren insgesamt rund 3000 Besucher dabei, 2019 waren es noch einmal 1000 mehr.

Finanzierung für nächstes Jahr gesichert

Die Landkreis Gifhorn Stiftung und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg haben ihre Unterstützung für dieses und die nächsten drei Jahre zugesagt. „Wir haben entschieden, dass die Landkreis Gifhorn Stiftung und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg die bislang entstandenen kosten in diesem Jahr voll finanzieren werden“, betont Sparkassen-Vorstandsmitglied Dr. Patrick Kuchelmeister. Ohne diese Zusage hätte demnach vermutlich bedeutet, dass das Festival im nächsten Jahr nicht hätte stattfinden können.

Für 2021 ist das „Unser Aller Festival“ vom 27. Mai bis 6. Juni geplant. Möglichst viele der für dieses Jahr geplanten Shows sollen dann stattfinden. Die Modalitäten für eine mögliche Rückgabe der diesjährigen Tickets sind noch in Klärung. Ticketinhaber werden deshalb gebeten, von Rückfragen abzusehen.

Konzert per Livestream geplant

Um auch unter Corona-Bedingungen eine Veranstaltung anbieten zu können, will der Verein Kollektiv 4 in den kommenden Wochen ein Konzert im Rittersaal des Gifhorner Schlosses stattfinden lassen, dass kostenfrei per Livestream übertragen werden soll. Details werden noch bekannt gegeben.

Von Christian Albroscheit