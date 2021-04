Gifhorn

So vorschnell geben die Planer der großen Events in Gifhorn nicht wegen Corona auf. Das Kulturbüro hat für 2021 einen vorläufigen Veranstaltungskalender aufgestellt. Schließlich sind viele Stadtfeste an feste Termine gebunden. Die große Unbekannte ist auch in diesem Jahr wieder die Corona-Pandemie.

Konkrete Planung erst dann, wenn Corona es irgendwie ermöglicht

Aktueller Sachstand: Die Termine sind geblockt. „Allerdings beginnen die konkreten Planungen für eine Veranstaltung erst dann, wenn diese tatsächlich durchgeführt werden kann“, teilt Christian Schnur aus dem Büro des Gifhorner Bürgermeisters mit.

Wie früher werden die Events sicher nicht werden

Illusorisch zu glauben, dass Schützenfest und Co. unter den Bedingungen wie vor Corona laufen könnten. Allerdings könnte Folgendes eintreffen: „Falls das Infektionsgeschehen es zulässt und Veranstaltungen doch wieder möglich sind, wird sich das Programm daran orientieren.“

Endgültige Entscheidung steht noch aus

Weil die Hoffnung zuletzt stirbt, möchte die Stadt auch noch nicht voreilig komplett Großveranstaltungen absagen. „Derzeit gibt es noch keine Entscheidung zum Schützenfest, Altstadtfest und Pflanzen- und Gartenmarkt“, teilt Schnur mit.

Gifhorn-Tag ist bereits abgesagt

Eine Großveranstaltung allerdings ist bereits zum zweiten Mal in Folge gestrichen: Der Gifhorn-Tag, der immer im Vorfeld der größten Marschveranstaltung Europas im holländischen Nijmegen stattfindet. Die holländischen Organisatoren verkündeten im Februar, dass es unmöglich sei, das Event für mehr als 47 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Beine zu stellen.

Von Andrea Posselt