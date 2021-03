Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn hat am Samstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Der oder die Verstorbene gehörte zur Gruppe der älteren Mitbürger und war wohnhaft in einem Pflegeheim. Der Todesfall stammt bereits aus der achten Kalenderwoche, also aus der Zeit zwischen dem 22. und 28. Februar, wurde aber erst jetzt gemeldet.

Insgesamt sind damit im Landkreis Gifhorn 153 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Anzahl der positiv getesteten Menschen lag am Samstag bei 3 790 (+10). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag unverändert bei 40,2, in den letzten sieben Tagen gab es 71 Neuinfektionen. Insgesamt wurden vom Gesundheitsamt 16 830 Tests durchgeführt (+20).

Fünf aktive Fälle in den Alten- und Pflegeheimen

In den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises gibt es derzeit fünf aktive Fälle. Betroffen sind laut Landkreis die Diakonische Altenhilfe Christinenstift (Gifhorn), die Diakonische Altenhilfe Hagenhof (Gifhorn) und die Seniorenresidenz Meine. An der Allerschule in Gifhorn wurde für die Primarstufe A inzwischen eine Quarantäne bis zum 12. März angeordnet, da bislang sechs Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Von Christian Albroscheit