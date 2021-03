Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist unter die Marke von 40 gesunken: Am Sonntag lag sie bei 38,5, während sie am Samstag noch bei 40,2 lag. An den vergangenen sieben Tagen hat es im Kreis Gifhorn 68 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 3 809 Menschen positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle lag am Sonntag unverändert bei 153. Insgesamt wurden vom Gesundheitsamt 16 830 Tests durchgeführt (+/-0).

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gab es Stand Sonntag, 7. März, fünf aktive Fälle, aber keine Neuinfektion. Betroffen waren laut Landkreis die Diakonische Altenhilfe Christinenstift, die Diakonische Altenhilfe Hagenhof (beide Gifhorn) und die Seniorenresidenz Meine.

Von den zwölf Intensivbetten im Landkreis Gifhorn, die am Sonntag alle belegt waren, waren vier durch Covid-19-Patienten belegt, drei von ihnen mussten invasiv beatmet werden.

Von Christian Albroscheit