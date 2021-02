Landkreis Gifhorn

Mit steigender Zahl der Neuinfektionen steigt auch die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn wieder an. Laut Landesgesundheitsamt wurden innerhalb eines Tages 28 Neuinfektionen aus dem Landkreis gemeldet, der Inzidenz-Wert liegt jetzt bei 47,6.

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gibt es aktuell 21 Corona-Fälle, darunter eine Neuinfektion, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Betroffen sind das Christinenstift in Gifhorn, das Heinrich-Warnecke-Haus in Wittingen, das Haus Empatica in Osloß, die Seniorenresidenz Meine und das Haus An den Meerwiesen in Schwülper.

Positive Corona-Tests an mehreren Schulen

Außerdem wurde ein Schüler der BBS I positiv auf Corona getestet. Dort sind nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes allerdings ebenso wenig weitere Maßnahmen erforderlich wie an der Grundschule Schwülper, wo ebenfalls ein Schüler ein positives Testergebnis hatte. Grund dafür ist an der BBS die Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen gemäß des Hygienekonzepts, in Schwülper besuchte der Schüler die Einrichtung in der Zeit nicht, in der er ansteckend war.

Eine Quarantäne bis zum 5. März ordnete das Gesundheitsamt hingegen für eine Lerngruppe der Oberschule Papenteich an, in der zwei Schülerinnen positiv auf das Virus getestet wurden. Ebenfalls Quarantäne gilt für zwei Gruppen im Sprachheilkindergarten Pusteblume. Eine Gruppe geht bis zum 5. März, die andere bis zum 8. März in Quarantäne. Dort waren jemand vom Personal und ein Kind positiv getestet worden.

In den vergangenen Tagen vergleichsweise wenige Tests

Insgesamt hat das Gesundheitsamt 16 476 Tests vorgenommen, von denen 3 705 positiv ausfielen. Auffällig ist, dass in den vergangenen Tagen vergleichsweise wenige Tests erfolgten – waren es in Höchstzeiten schon mal mehr als 300, sind es in der vergangenen Woche täglich deutlich unter 100 gewesen, die letzte vom Landkreis genannte Zahl von Tests an einem Tag ist 46.

Von den zwölf Intensivbetten im Helios-Klinikum sind laut DIVI-Intensivregister drei mit Covid-19-Patienten belegt, von denen zwei invasiv beatmet werden müssen.

