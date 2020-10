Corona-Infektionen im Kreis Gifhorn: Wie kommt es zum Zahlen-Wirrwarr?

Landkreis Gifhorn

Nanu, am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Gifhorn 324 Corona-Infektionen. Der seit einigen Tagen so relevante Inzidenzfaktor – Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – lag sogar bei 31,2. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Landkreis folgende Zahlen gemeldet: 327 Infizierte, die 7-Tage-Inzidenz lag nur bei 26,1. Am Mittwoch glichen sich die Werte etwas an, Differenzen bestehen aber immer noch. Wie kann das sein?

Der Landkreis veröffentlicht abends die Zahlen

Die Aufklärung liefert Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter, indem er die Arbeitsweise des Gesundheitsamtes schildert. Die Abläufe sind wie folgt: Jeden Abend gibt der Landkreis die Fallzahlen bekannt. Aufgrund dieser Zahlen werde auch die 7-Tage-Inzidenz errechnet. Und dann kommt schon der erste Faktor ins Spiel, der die Statistiken unterschiedlich machen kann. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) macht die Vorgabe, den Datenstand bis 10 Uhr eines jeden Tages zu melden.

Ein Vergleich der Statistiken Die Corona-Statistik des Landkreises (Stand 19. Oktober) Anzahl der positiv getesteten Personen im Landkreis Gifhorn: 327 (+ 7) Davon Genesene: 251 Davon Verstorbene: 5 Davon derzeit aktive Fälle: 71 7-Tage-Inzidenz: 26,1 (- 3,4) Die Corona-Statistik für den Landkreis vom Robert-Koch-Institut (Stand 20. Oktober, 0 Uhr) 324 Corona-Infektionen (plus 3 zum Vortag) Inzidenz: 31,2. Dieser Wert gibt die Zahl der Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an Altersstruktur und Geschlecht der Infizierten: 0 bis 4 Jahre: männlich 1, weiblich 1; 5 bis 14 Jahre: männlich 5, weiblich 10; 15 bis 34 Jahre: männlich: 67, weiblich 45; 35 bis 59 Jahre: männlich 69, weiblich 58; 60 bis 79 Jahre: männlich 26, weiblich 29; 80 Jahre plus: männlich 5, weiblich 6.

Die Meldeketten sind zeitversetzt

„Hier ergibt sich bereits der erste zeitliche Versatz, denn: In der Zeit von abends bis zum nächsten Morgen 10 Uhr ist es möglich, dass weitere Ergebnisse eingetroffen sind, die anschließend an das NLGA gemeldet werden.“ Diese und eventuell im Tagesverlauf zwischen 10 Uhr und abends gemeldete Fälle finden dann in der abendlichen Veröffentlichung Berücksichtigung. Somit ergibt sich, dass die Daten, die der Landkreis Gifhorn abends veröffentlicht, und die Daten, die dem NLGA morgens gemeldet werden, sich unterscheiden können.

Im Anschluss entsteht ein weiterer Zeitversatz, weil das NLGA die Datensätze an das Kompetenzzentrum des Innenministeriums weitergibt. Auf Basis dieses Datensatzes wird der Lagebericht des Ministeriums erstellt und veröffentlicht. Dieser Lagebericht ist die Grundlage für die Veröffentlichung durch das Robert-Koch-Institut. „Hinzu kommt außerdem, dass in der Zeit, in der der Datensatz seinen Weg vom Landkreis Gifhorn über das NLGA, über das MI bis zum RKI geht (dauert meist mehr als einen Tag), wir als Landkreis bereits wieder tagesaktuelle Zahlen veröffentlicht haben“, erklärt Dr. Walter.

Landkreis hält an seiner Vorgehensweise fest

Dr. Walter betont, dass der Landkreis bemüht sei, die breite Öffentlichkeit „bestmöglich und tagesaktuell über die aktuellen Fallzahlen zu informieren“. Trotz der auftretenden Differenzen in den Zahlen von Landkreis, RKI und Landesgesundheitsamt wolle die Verwaltung daher an den bisherigen Abläufen festhalten.

Von Andrea Posselt